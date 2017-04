El Patagónico | Deportes | FUTBOL - 24 abril 2017 Un Boca sin ideas ni juego se conformó con el empate ante Atlético de Rafaela Igualaron sin goles en Santa Fe, por la 21ª fecha del Campeonato de Primera división. El líder del certamen no pudo doblegar a un equipo que lucha contra el descenso y volvió a dejar dos puntos en el camino, como en la jornada anterior frente a Patronato.

Boca Juniors, el puntero del Campeonato de Primera División, sin ideas ni juego debió conformarse con un empate sin goles ante Atlético de Rafaela en el Nuevo Monumental de Santa Fe, por la 21ª fecha, que lo preocupa de cara al futuro.

El equipo de Guillermo Barros Schelotto alcanzó los 45 puntos con la igualdad ante Rafaela (24), que está último en la tabla de promedios a la espera de un milagro para su salvación, aunque en el estadio de La Crema el "Xeneize" no puede ganar desde 2004.

Sin Fernando Gago y Ricardo Centurión, ambos lesionados, Boca adolece de un argumento de juego, y ante Rafaela, como en el empate pasado ante Patronato en La Bombonera, lo demostró otra vez.

En una cancha de dimensiones acotadas (97 x 62 cm) el partido fue discreto, de pocos espacios y friccionado. Como consecuencia, las situaciones de riesgo fueron muy pocas.

Cada uno tuvo al menos una chance para abrir el marcador. Rafaela con Gabriel Gudiño, su mejor jugador, con un remate cruzado (PT 25m) y otro disparo que pasó cerca del primer palo de Agustín Rossi (PT 45m).

En Boca, el mediocampista Fernando Zuqui (PT 43m) ejecutó débil ante el arquero, luego de un centro de Cristian Pavón.

La segunda parte registró las jugadas más claras para ambos. El delantero Darío Benedetto (13m) desperdició su chance para Boca y Romero (39m), con un remate de media distancia que dio en el travesaño, estuvo cerca de romper el cero en el marcador a favor del local.

Los minutos finales denotaron cautela tanto en Rafaela como en Boca, porque un error en ese contexto implicaba un gol.

Boca juega preocupado de cara a lo que viene, con el Superclásico ante River incluido, que está programado para el 14 de mayo. Sin Gago ni Centurión, Rodrigo Bentancur y Pablo Pérez (acumuló la quinta tarjeta amarilla y no jugará ante Arsenal) no generaron fútbol y el colombiano Wilmar Barrios, un volante de marca, fue lo más destacado otra vez, como en el juego anterior frente a Patronato.

Lo de Rafaela fue meritorio. Agrupado y ordenado, no dejó jugar a Boca. Su situación en la tabla de promedios se presenta como injusta por lo realizado en lo que va del certamen, donde debería tener más puntos de los que acredita.

En la próxima fecha, Boca, que acumula dos empates consecutivos, enfrentará como local a Arsenal de Sarandí, otro rival que pelea por mantenerse en la primera división del fútbol argentino.

En tanto, Atlético de Rafaela jugará como visitante ante Olimpo, otro de los cuatro que están en zona de descenso.



SINTESIS



ATLETICO RAFAELA 0 - BOCA JUNIORS 0

Atlético Rafaela: Lucas Hoyos; Oscar Carniello, Teodoro Paredes, Gastón Campi y Mathías Abero; Gabriel Gudiño, Emiliano Romero, Lucas Pittinari y Angelo Martino; Kevin Itabel; Mauro Albertengo. DT: Juan Manuel Llop.

Boca: Agustín Rossi; Gino Peruzzi, Santiago Vergini, Juan Insaurralde y Frank Fabra; Pablo Pérez, Wilmar Barrios, Rodrigo Bentancur y Fernando Zuqui; Darío Benedetto y Cristian Pavón. DT: Guillermo Barros Schelotto.

Cambios ST: 19m. Fernando Luna por Martino (R); 20m. Walter Bou por Benedetto (B); 23m. Oscar Benítez por Zuqui (B); 28m. Ramiro Costa por Itabel (R) y 43m. Diego Montiel por Gudiño (R).

Amonestados: Itabel (R) y Pérez (B).

Arbitro: Facundo Tello.

Estadio: Nuevo Monumental (Rafaela).



