Un camión que transportaba una retroexcavadora tiró dos cuadras de cables en Ciudadela

El inconveniente se produjo ayer a las 17, entre las calles Ameghino, Constitución e Independencia de Ciudadela y provocó que decenas de vecinos se vean perjudicados en el servicio de televisión por cable. El camionero manifestó que no se percató de la maniobra. Los habitantes del lugar se quejaron con el trabajador que se escapó por temor a represalías.

Los vecinos del barrio Ciudadela ayer por la tarde se vieron sorprendidos cuando un camión de la empresa de servicios de transporte de cargas, Ex Med Srl, circulaba por Constitución con una máquina retroexcavadora, donde los cables del tendido eléctrico no contaban con la altura necesaria para que pueda pasar el vehículo de flota pesada con la maquinaria.

El rodado, sin embargo, continúo su marcha hasta que uno de los dientes de la pala de la retroexcavadora que llevaba pasó a llevar parte de los cables y comenzó a desprenderlos.

Los habitantes del lugar le exigieron al conductor que detenga su maniobra debido a que no se había percatado del inconveniente que terminó dejando dos cuadras de cables tirados en plena vía pública.

"Nosotros veíamos que se estaba llevando un montón de cables a la rastra y decidimos hacerle seña para que pare porque no se daba cuenta y podía seguir tirando", manifestaron los vecinos al ser consultados por El Patagónico.





EL CONDUCTOR TEMIO QUE HAYA REPRESALIAS

La situación derivó en una discusión entre los pobladores y el trabajador, ya que este último sostenía que "no había sido su intención" tirar esa cantidad de cables. Los efectivos de la Sub Comisaría de Palazzo se presentaron en el lugar para que el inconveniente no pase a mayores. Sin embargo, el camionero ya se había retirado, asustado, por la posibilidad de que los vecinos tomaran represalias contra él.

Pese a esto, el conductor fue interceptado a pocos metros de distancia y los efectivos policiales pudieron corroborar que se encontraba en perfectas condiciones y sólo estaba asustado producto de la discusión con los habitantes del lugar.

Mientras tanto, los vecinos del lugar se iban reuniendo en Constitución e Independencia para preguntarse qué había pasado y si a alguien le faltaba un servicio en especial. Así pudieron verificar que los cables eran del servicio de televisión por cable.

"Tenemos luz, teléfono e internet así que calculamos que será de la Tv. Lo bueno es que no pasó nada más y que no había nadie cerca porque por ahí podía pasar otra cosa", manifestaron los habitantes del lugar.

"Yo estaba mirando Los Simpsons y se cortó", dijo otro vecino que llegó a la improvisada reunión cuando se interrumpió el servicio de televisión. Mientras que un tercer damnificado coincidió que se vio afectado con el mismo servicio. "Estaba mirando tele y se cortó. Apareció estática y continúa así. Esperemos que se pueda hacer algo porque si no vamos a pasar la noche sin tele", lamentó.

Al cierre de esta edición, en la barriada continuaban esperando que se restablezca el servicio de televisión por cable.