Un camión volcó en la "bajada de los palitos"

El camión Scania 113 –dominio AIM 723- era conducido ayer a las 18 por Omar Godoy (54), quien iba acompañado por Román Verón (30). Ambos trabajan para la empresa Mercado de la Costa y habían estado entregando pedidos en Caleta Olivia. Volvían a esta ciudad por la ruta Nacional 3 para terminar con su jornada laboral.

Los empleados iban conversando sobre las tareas realizadas en la localidad santacruceña cuando observaron que un automovilista que conducía un Chevrolet Corsa Country –dominio GJR 062- que se dirigía en sentido contrario, se colocaba a un costado de la banquina para entrar a la zona conocida como "La Bajada de los Palitos".

El camionero se percató de la maniobra y se mantuvo atento en función de la gran cantidad de automóviles que circulan por el sector en ese horario. Sin embargo, el conductor del vehículo, José Ariel Ochoa (48), decidió ingresar a la playa y atravesó los dos carriles de la ruta. La maniobra determinó que Godoy tratara de esquivar el vehículo pero no lo logró, sufriendo el impacto en las ruedas traseras del camión.

La colisión determinó que el camión terminará volcando a un costado de la ruta y el vehículo fuera destrozado en su parte delantera donde parte de su carrocería quedó esparcida sobre la calzada. Asimismo, una de las ruedas traseras izquierda del camión salió despedida del rodado y fue encontrada a unos 300 metros del lugar del accidente.

Los automovilistas que circulaban por el lugar detuvieron su marcha y comenzaron a socorrer a los heridos. Unos trataban de atender a los camioneros y otros observaban si Mendoza continuaba con vida mientras algunos se comunicaban con los efectivos de la Comisaría de Rada Tilly.

La situación se tornó por momentos desesperante ya que la pierna derecha del camionero Godoy había quedada atrapada entre la carrocería del camión y él pedía a gritos que lo ayudaran. En consecuencia, los improvisados socorristas trataron de levantar el vehículo con sus manos, pero el peso del camión era mayor. Hasta que un conductor de una hidrogrúa se acercó al lugar y lograron rescatar a Godoy sacando la totalidad del parabrisas. Luego, sacaron a Verón.

"La verdad que por esquivar a un 'boludo' me toca estar acá tirado. Fue horrible. Pensé que se me venía el mundo abajo y me iba a aplastar. El dolor era insoportable pero gracias a toda la gente que se acercó, pude salir", manifestó el camionero a El Patagónico. Los presentes también ayudaron a que Verón saliera del camión.





RESCATE Y TRASLADO

En tanto, los Bomberos Voluntarios de Rada Tilly llegaron al lugar y comenzaron a realizar las maniobras para rescatar a Ochoa que se encontraba muy golpeado producto de la colisión. Los voluntarios, entonces, empezaron a cortar la carrocería mientras el personal médico del Hospital Regional le colocaba el cuello ortopédico. Una vez que desarmaron el vehículo, los bomberos sacaron al conductor del Corsa y lo llevaron hasta la ambulancia.

En el lugar también participó la unidad de rescate del cuartel principal de bomberos de esta ciudad, pero se demoraron debido a que los automovilistas no cedían el paso para que los voluntarios pudieran cumplir su labor.

En inmediaciones a la empresa Oil, los automovilistas no dejaron pasar el rodado de los bomberos determinando que el mismo se tuviera que tirar sobre un costado para continuar su marcha.

Cuando finalmente lograron terminar con la odisea del tráfico en barrio Industrial colaboraron con el rescate de Ochoa y con la asistencia a los otros dos heridos.

Según fuentes consultadas, Ochoa acusó heridas en su pierna izquierda mientras que Godoy aquejó heridas en su tobillo derecho producto de que parte de la carrocería del camión le aplastó la pierna. En tanto, Verón sufrió lesiones leves en su brazo derecho y sufrió contusiones en su pierna izquierda.

Los heridos fueron trasladados al Hospital Regional en dos ambulancias. Una vez trasladados al centro asistencial, los bomberos comenzaron a buscar cómo eliminar la corriente del camión ya que temían que pudiera generar un cortocircuito.