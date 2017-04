Un centenar de pasajeros permanecen varados en la terminal comodorense

En la terminal de ómnibus de Comodoro Rivadavia se encuentran varados cerca de un centenar de pasajeros debido al corte de la ruta Nacional 3 hacia el norte de esta ciudad. Los damnificados aseguran que el problema comenzó el viernes a la mañana y que no han tenido respuestas de las empresas. Señalan que las compañías no quieren devolver el importe de los pasajes y que los han dejado "abandonados" en la terminal. La falta de agua agravaba la situación en el lugar.

El cierre de la ruta Nacional 3 generó que un centenar de pasajeros quedarán varados en la terminal de ómnibus de Comodoro Rivadavia. Una de ellas es una joven pareja que esperan hace tres días para dirigirse hacia Formosa con su pequeña de tres meses. La situación es angustiante ya que no pueden descansar como corresponde y el poco dinero que poseen se agota cada vez más rápido.

"No podemos dormir bien porque tenemos miedo a que nos roben y, aunque, quisiéramos tampoco podríamos porque no tenemos un lugar para hacerlo y la plata que tenemos no alcanza para pagar un hotel", describió la familia.

"Ella (la bebé) duerme gracias a la gente que nos ha donado una manta pero sino la hacíamos dormir en brazos. Es muy feo todo esto porque la empresa (Andesmar) no nos da ninguna respuesta. Nos dice: "Mañana sale", "En una hora salimos" o "Está llegando el micro" pero no pasa nada", sostuvo la joven pareja.

Los pasajeros también sostuvieron que las empresas no brindan una respuesta a los reclamos que hacen cada uno de ellos. "La gente acá se amontona para reclamar y se hacen los tontos. Nos dijeron que si querían nos iban a devolver el 70% del pasaje pero nosotros por el tiempo de demora. Nos dicen que no es su culpa pero tampoco es nuestra. Nosotros entendemos que fue un problema climático pero nos deben dar una solución si no nos quieren devolver la plata", reclamaron.





SOLIDARIDAD Y APROVECHAMIENTO

En la noche del sábado, vecinos solidarios de distintas partes de esta ciudad se acercaron a la terminal para llevar viandas y agua mineral a los pasajeros varados.

"Vinieron y nos dieron viandas porque ya no teníamos para comer. Es feo todo lo que nos pasa porque se ve que no le importamos a nadie. Yo llegué para irme el mismo viernes porque acá no tengo trabajo. Junté peso por peso para irme a Santiago del Estero y ahora no tengo ni siquiera para comprarme una gaseosa", manifestó Marcos, un albañil que también debe aguardar en la terminal a la espera de la salida de su micro.

Asimismo, los damnificados reclamaron que los comercios cercanos y se aprovechan de la emergencia que vive Comodoro Rivadavia con respecto a los precios. "Yo no tenía agua para hacerme un té y fui a comprar a un supermercado que esta por acá cerca y me cobraron 50 pesos el litro de agua mineral. Se aprovechan de la situación. Son unos miserables", reprochó un pasajero.





COLECTIVOS QUE NO SALEN

Mario se encontraba ayer reclamando en una de las boleterías de la terminal de ómnibus porque quería viajar a Río Gallegos, hacia donde la ruta está habilitada, pero la compañía le comunicó que no podía salir porque el colectivo debía reunir más de quince pasajeros como mínimo y sólo había diez.

"Estos chorros se cagan en la gente. No hay otra palabra, se cagan en la gente. Siempre lo mismo. Ahora dicen que porque no hay más de 15 pasajeros el colectivo no sale. Son unos sinvergüenzas que se aprovechan de la situación. No piensan en la gente piensan en su bolsillo", criticó el trabajador que se disponía volver a la localidad santacruceña.

Jorge también se sumó a las críticas hacia las empresas de ómnibus.

"Se hicieron los boludos y nos dejaron tirados. Cierran las ventanas y no te atienden quieren que nos quedemos acá. Nadie tiene un mango. Muchos nos vamos porque acá no hay trabajo, pero ellos no quieren largar la plata. Con todo lo que gaste acá podría haber sacado un boleto de avión", manifestó.