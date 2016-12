El Patagónico | Policiales | CHOQUES - 18 diciembre 2016 Un chico lesionado en un choque Lo que iba a ser un paso relámpago por Comodoro Rivadavia terminó con un gran susto para dos familias de Santa Cruz.

Pedro Fernando Caihuara, de Pico Truncado, ayer por la mañana iba al aeropuerto General Mosconi a llevar a su hijo cuando chocó contra una Meriva que era conducida por Omar Arnedo, quien viajaba junto a su familia desde Río Gallegos a Catamarca para celebrar el cumpleaños de 15 de su hija. Producto del impacto, el menor de unos 10 años sufrió un golpe en la cadera y perdió varias piezas dentarias, por lo que tuvo que ser trasladado al Hospital Regional.

Eran cerca de las 11 cuando los empleados de la estación de servicio “El Patagón" avisaron a las autoridades policiales de un accidente de tránsito con heridos sobre esa avenida que le da continuidad a la ruta nacional N° 3. Ese fue el primer llamado de varios, por lo que el personal policial decidió darle rápida intervención al sistema sanitario de salud que envió una ambulancia del Hospital Regional.

Al llegar al lugar, los paramédicos se encontraron con un niño de unos 10 años que acusaba un fuerte golpe en la cadera y la pérdida de piezas dentarias, producto del golpe que se dio con el cabezal del asiento trasero del Ford Focus que conducía su papá, Pedro Fernando Caihuara.

Según informaron fuentes oficiales en el lugar del hecho, el hombre oriundo de Pico Truncado se dirigía junto a su familia al aeropuerto General Mosconi. Allí el menor iba a tomar un avión. Sin embargo al llegar a ese sector, por causas que son materia de investigación Caihuara colisionó por detrás a una Chevrolet Meriva en la que viajaba una familia de Santa Cruz que también transitaba en sentido sur–norte.

Omar Arnedo había salido junto a su familia desde Río Gallegos con destino a Catamarca, donde iba a celebrar el cumpleaños de 15 de su hija, con quien viajaba. Según explicó a los agentes de la Seccional Tercera y a los inspectores del Departamento de Tránsito que tomaron intervención en el hecho, tuvo que frenar de golpe luego de que un Toyota Corolla que iba adelante disminuyera bruscamente su marcha. Así, solo atinó a ver el Ford Focus que venía atrás y que no alcanzó a frenar.



Producto del golpe, el vehículo impactó al Toyota Corolla que se dio a la fuga y rompió el radiador. El Focus, en cambio, sufrió la rotura de todo su frente y el parabrisas, se presume que como consecuencia de la activación del airbag.

No obstante, más allá de los daños materiales, quien llevó la peor parte fue el menor, quien tuvo que ser inmovilizado y trasladado en ambulancia y camilla, mientras la madre trataba de contener a otras dos nenas más chicas que también viajaban en el rodado.

En el lugar hubo demoras en el tránsito por más de una hora. Luego todo volvió a normalidad. Sin embargo, la pregunta era cómo continuarían viaje estas dos familias y también dónde pasarían la noche en caso de que tuvieran que aguardan por una posible reparación de sus vehículos o la recuperación del niño. Es que como dijo uno de los empleados que se hizo presente en el lugar, Comodoro Rivadavia no cuenta con un albergue que pueda brindar un poco de alivio en este tipo de situaciones.



