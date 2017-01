Un ciclista de 105 años marcó un nuevo récord mundial

"Estoy bien", dijo al bajarse de la bicicleta, sonriente y emocionado por la gran cantidad de público que fue a acompañarlo, donde superó hace tres años su propio récord de la hora con un total de 26,927 kilómetros.

Marchand, se define como "el deportista más viejo del mundo", nació el 26 de noviembre de 1911 en Amiens, en el norte de Francia y asegura que su única "poción mágica" es agregar un poco de miel a su botellita de agua.

Es ex bombero y campeón de Francia de gimnasia, viudo desde 1943, fue encarcelado en la Segunda Guerra por negarse a dar clases de deporte a los hijos de los colaboradores con la Alemania nazi.

Robert hace una hora diaria de elongación, otra hora en bicicleta fija y después se pasa el día leyendo "para mantener su cerebro activo", informó el diario francés Le Parisien.

Además de haber hecho deporte toda su vida, come muchas frutas y verduras, no fuma, toma poco café y no consume, estos son algunos de los hábitos que le permitieron llegar a su edad con buena salud.

Si bien el hombre de 105 marcó un nuevo record, para que el nuevo récord sea homologado por la Unión Ciclista Internacional (UCI), el longevo deportista todavía debe someterse a un control antidoping, tal como advirtieron los medios galos.