Un comerciante del barrio Las Américas fue baleado dos veces en dos semanas

Este mediodía, alrededor de las 14 horas Roberto García, comerciante y vecinalista de la zona de extensión del barrio 30 de Octubre fue asaltado una vez más. Dos hombres ingresaron a su local ubicado en la Calle 4 ex Trevisan al 3150 con aparentes intenciones de comprar, sin embargo a los pocos minutos uno de los malechores sacó un arma y le pidió a García que le entregue la recaudación.

Según pudo averiguar El Patagónico, el vecinalista intentó resistir el robo amedrentando a los ladrones valiéndose de las latas de conservas que tenía en un mostrador a su alcance. Aunque, la maniobra hizo que los hombres se fueran, en su retirada empuñaron el arma y efectuaron dos disparos.

Uno de los proyectiles terminó dando contra la rodilla de García. El comerciante herido, pidió ayuda en la calle y una persona que pasaba por el lugar lo subió a su auto y lo acompañó a perseguir a los ladrones, mientras se solicitaba apoyo a la Seccional Quinta.

Un patrullero lo alcanzó en Polonia y Kennedy, allí se bajó uno de los ladrones y fue rápidamente aprehendido mientras, el otro continuó su marcha y se perdió a la altura de la Avenida Lisandro de la Torre y Cayelli.

La persona detenida es mayor de edad y reside en las 1008 viviendas, no se descarta que sean los mismos que balearon al vecinalista hace doce días. Hoy queda a la espera de la audiencia de revisión por tentativa de homicidio y robo. En cuanto al segundo individuo estaría identificado, personal policial trabaja para dar con él.

En cuanto a las lesiones de García, el hombre fue atendido en el Hospital Regional y no debió ser hospitalizado, le efectuaron curaciones y por sus propios medios pudo asistir a presentar la denuncia.

UN BRAZO Y UNA PIERNA CON HERIDAS DE BALA EN DOS SEMANAS

García no tiene paz en Las Américas, el sábado 22 de abril alrededor de las 21 horas un delincuente ingresó a su comercio y lo amenazó con una pistola para exigirle dinero. Él intentó defenderse con un envase de cerveza que estaba vacío. Ante esa reacción el ladrón le gatilló tres veces hasta que el plomo salió y le perforó el brazo izquierdo.

Por entonces, García habló con El Patagónico y advirtió: "voy a ver si puedo identificarlo", el hombre no mostraba miedo, no es la primera vez que se encontraba cara a cara con un episodio violento, había sido asaltado en marzo de 2014 por dos delincuentes, que le pegaron dos tiros en la pierna izquierda. Sin embargo, esa vez alcanzó a apuñalar a uno de los ladrones que huía.

Sin saber, que a dos semanas de aquel hecho el vecinalista volvería a ser asaltado y baleado, ya señalaba: "esto no se termina más porque entran y salen por la misma puerta. No tenemos un buen sistema judicial, ese es el gran drama que tenemos siempre. No es la primera vez que me pasa. Las causas mueren, si no tenés para poner un abogado para que las sigan, no hay un sistema de procesamiento penal para que los tipos queden presos", se lamentaba.