Un comodorense en México cuenta cómo se viven los terremotos

El terremoto que esta tarde dejó decenas de muertos y cientos de heridos en el Distrito Federal de México, se produjo en una fecha aniversario respecto al terremoto de 1985 por el cual esta misma mañana se había realizado un simulacro. Sin embargo, parece no haber previsiones suficientes para cuando la tierra tiembla.

Maximiliano Bravo, es de Comodoro Rivadavia y junto a su familia se encuentra en México desde el mes de agosto. El pasado 8 de septiembre estaban en el piso 10 de un edificio cuando sin aviso la tierra comenzó a temblar, y se abrió paso a un terremoto de 8.2 en la escala de Rithner. Fue considerado el mayor terremoto desde 1932. "Nosotros vimos que el protocolo de seguridad se activó rápidamente previendo las consecuencias que podrían dejas ls replicas, ingenieros recorrieron edificio por edificio", contó Bravo, "pero parece que nada es suficiente cuando la naturaleza se te pone en contra".

"Ese temblor tuvo el epicentro en Chiapas, y aunque hay sirenas en los postes de cada cuadra que alertan sobre la llegada de un terremoto, como una sirena de bomberos, ese dia no sonaron, llegó de sorpresa el temblor. Los días siguientes no podíamos ni dormir, estábamos siempre preparados para evacuar con todas nuestras valijas y todo listo", describió en diálogo con La Petrolera.

Hoy su suerte fue otra, hace 48 horas decidieron abandonar D.F y por eso no sintieron en primera persona el temblor de esta jornada. "De todas maneras no llegan videos e información de lo que pasa, porque la televisión te muestra lo más grave y los muertos, pero hay cientos de heridos que no son de gravedad pero con cortes, lesiones, contusiones, que están siendo atendidos en El Zócalo, la plaza central de D.F hasta allí se dirigieron equipos de médicos y socorristas".