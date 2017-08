Un delegado de UOCRA denunció violencia policial

Fue en la calle Antonio Garcés del barrio Máximo Abásolo.

Poblete se hizo presente en la Fiscalía justo en el momento de la conferencia de prensa. Lo acompañaba su mujer, quien también acusó empujones de la Policía durante el allanamiento. El denunciante estuvo asesorado por los abogados Ricardo Mutio, Alejandro Fuentes y Mauro Fonteñez.

Poblete dijo que hasta le destrozaron la medicación de su hija que le cuesta conseguir en el exterior, más allá de los daños que le provocaron en la vivienda.

"Teníamos 48 mil pesos entre el sueldo de mi hijo, mi yerno, yo y mi señora que vende los productos. Supuestamente se perdió plata porque ellos contaron ahí 36 mil pesos y la otra plata se perdió, se llevaron 4 LCD" dijo Poblete que mostraba una orden de allanamiento que el abogado Mutio consideró incompleta y en la que se leía que se buscaban elementos robados en una vivienda de Caleta Olivia.

"Yo tengo un solo tele que lo compré por el Facebook. A los otros tres los compré en Garbarino. Lo compré hace cuatro años atrás; voy a ir a buscar una sábana ahí; todo lo que tengo lo compré ahí" dijo sobre las cosas que le secuestraron.

"La casa me la destrozaron toda. Esto es por el gobernador porque yo pertenezco a la UOCRA, pero yo no tengo antecedentes, yo le dije al que me pegó 'mostrame la orden de allanamiento'. Me dio un culatazo y una patada que me reventó la nariz" denunció el delegado de la construcción mientras exhibía su cara ensangrentada.

"Entraron y rompieron las dos puertas, me apoyaron la Itaka en la cabeza. 'Vos no hables, cállate'... Estaban vestidos de verde con linterna, después entro la GEOP. A mi hijo también le pegaron" denunció públicamente.

Dijo que a su mujer y a su hija -que son pacientes oncológicas- "me las revolearon al comedor. Yo quiero que se haga justicia, yo nunca tuve una causa. Yo pertenezco a la comisión, yo desde que entre al gremio con 'Conejo' (Raúl Silva) siempre derecho porque a nosotros nos aconseja" expresó Poblete.

Afuera unos 50 manifestantes de UOCRA tiraban bombas de estruendo y cortaban media calzada en el ingreso a la Fiscalía haciendo "el aguante". Un cordón policial custodiaba el ingreso y egreso de los fiscales.

Mutio acotó que Poblete manifestó que uno de los policías que lo allanó cuando lo golpearon dijo que "esto era una directiva del gobernador de la provincia, así que es lamentable. Este tipo de cuestiones hay que investigarlas. En la provincia del Chubut no es la primera vez que sucede. Estamos a una semana de las elecciones y estas cuestiones siguen ocurriendo en Chubut. Si existe este tipo de atropellos desde el poder político es lamentable y se tiene que terminar".