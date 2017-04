El Patagónico | Regionales | TEMPORAL - 13 abril 2017 Un diputado quiso ayudar y terminó siendo rescatado por un helicóptero El diputado provincial Jerónimo García fue rescatado el domingo en el puesto de la estancia La Herminia, ubicada entre Las Plumas y Garayalde. El legislador, que había acudido a la meseta para ayudar a los pobladores, quedó aislado en ese lugar durante tres días, luego de que su camioneta no pudiera circular en medio de la ruta provincial 48.

Un helicóptero de Gendarmería, que venía del sur en dirección al norte, rescató el domingo al presidente del bloque de diputados provinciales de Chubut Somos Todos (ChST), Jerónimo García, quien, junto a algunos colaboradores, había quedado varado en el puesto de la estancia La Herminia, ubicada entre Las Plumas y Garayalde.

La odisea y penurias del legislador comenzaron el jueves por la noche cuando, en tarea de asistencia a los pobladores de la meseta, acudió a un llamado de Garayalde. La camioneta del diputado, que estaba acompañado por sus colaboradores Miguel Mongilardi y Honorio Muñoz, quedó varada cuando circulaba por la ruta provincial 48.

“La ruta que estaba transitable con precaución cedió por completo ante tanta lluvia. En un momento el camino se abrió y la camioneta quedó colgada. Tratamos de sacarla, pero fue imposible. Decidimos entonces salir caminando en medio de la noche y de la lluvia”, relató García.

En diálogo con El Patagónico, el diputado indicó que el grupo pensaba que estaba a 30 kilómetros de Garayalde, algo que no era correcto ya que, luego de caminar 7 horas, al único lugar que llegaron fue a una pequeña casilla de Vialidad Provincial donde –tras romper el vidrio- entraron para guarecerse de la tormenta.

“Estábamos obviamente embarrados, empapados y con mucho frío. En la casilla había un equipo de radio, con el que intentamos comunicarnos, cosa que logramos pero no lo sabíamos, ya que no tuvimos respuesta alguna", comentó García.

Ante la falta de contacto y las horas que transcurrían, el grupo decidió seguir caminando y a sólo 300 metros se encontraron con la estancia La Herminia, donde el puestero Fermín Urrutia los alojó y desde donde se coordinó la ayuda que terminó siendo rescate.

El más afectado del grupo era García ya que, en el apuro por salir de la camioneta, olvidó los remedios para combatir la enfermedad respiratoria que padece: Epoc.

Ante esa situación, que ya estaba siendo angustiosa y luego de que un camión del Ejército no pudiera llegar al lugar por la inaccesibilidad del terreno, se decidió enviar un helicóptero de Gendarmería.

Luego de una hora de vuelo, bajo la lluvia y la tormenta, el diputado fue internado en el hospital de Las Plumas, donde recibió atención médica que permitió compensarlo. Los colaboradores de García quedaron en el puesto a la espera de la mejora del tiempo y la apertura de caminos.

"Estoy muy agradecido a todos, en especial a Urrutia; la gente de enfermería y el personal del hospital de Las Plumas", dijo el legislador.

El domingo, tras un viaje por tierra, García ya estaba en su casa y luego de los chequeos de rigor, el lunes mismo se presentó a la Legislatura para continuar con su trabajo en la Cámara.

Fuente: