Un duelo de locales podrían animar Sebastián Aguirre y César Antín

Lo que comenzó como un trascendido en las redes sociales podría ser una realidad durante el mes de marzo, en una contienda que tendría como protagonistas a Sebastián Aguirre (13- 7KO y 3P) ante César "Gato" Antín (11- 6 KO).

La posibilidad de que ambos boxeadores forjados en la capital petrolera se enfrenten en un cuadrilátero fue confirmada por el promotor Vicente "Vasco" Ariznabarreta.

"Hace bastante que Sebastián (Aguirre) está entrenando con lo que fue 'La Fábrica' y que ahora es 'Club Boxeo Comodoro'. Precisamente la gente que trabaja con él fue la que me planteó la posibilidad de que se mida con César (Antín) en un duelo que despierta expectativas", sostuvo Ariznabarreta a El Patagónico.

Marzo o los meses venideros habría sido la propuesta del equipo de trabajo de Aguirre para poder formalizar el duelo.

"De nuestra parte no tenemos inconvenientes. De todas maneras no sé cuál es el pensamiento de Sebastián, porque no tuve la chance de hablar con él sobre ello", finalizó el promotor local.