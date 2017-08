El Patagónico | Regionales - 16 agosto 2017 Un estreno para los más chicos Desde mañana, estrenándose en simultáneo con las principales salas del país, se exhibe el film de animación basado en la serie de libros del autor e ilustrador Dav Pilkey. Jorge y Berto son dos niños de primaria, bastante traviesos, obsesionados con los cómics a los que les gusta dibujar sus propias historietas cuyo protagonista es el Increíble Capitán Calzoncillos, un superhéroe dueño de unos calzones con poderes superelásticos que se enfrenta a perversos villanos.

Las travesuras de Jorge y Berto desquician al Señor Carrasquilla, director del colegio, y un día, de manera accidental, lo hipnotizan provocando su transformación en el mismísimo Capitán Calzoncillos de sus alocadas historietas. Cada vez que alguien chasquea los dedos, el Señor Carrasquilla se transforma en este peculiar superhéroe y, para que vuelva a ser normal, solo hay que echarle agua por encima.

Ahora, con el director del colegio convertido en este superhéroe tan peculiar, los pequeños deberán tratar de invertir esta situación, antes de que se les vaya completamente de las manos.

El primero de los 12 libros de Dav Pilkey se publicó en 1997. La serie se ha traducido a 20 idiomas y ha vendido 80 millones de ejemplares en todo el mundo. Los libros se centran en las aventuras de Jorge Betanzos y Berto Henares, dos imaginativos amigos que se pasan las horas en su casa del árbol creando sus propios cómics protagonizados por un descabellado superhéroe: el Capitán Calzoncillos. Los niños de todo el mundo han disfrutado con las simples y expresivas ilustraciones, el humor poco convencional y las tramas ingeniosas de los libros, mientras que a los padres les encanta que los libros inspiren a sus hijos a leer más. La película está basada en los cuatro primeros libros.



NACIDO PARA ELLA



El director David Soren es un veterano de DreamWorks. Dirigió la ingeniosa película de 2013 "Turbo" y dos cortos de "Madagascar": "Feliz Madagascar" y "Madagascar: La Pócima del Amor". Además, ha sido artista gráfico de "Shrek", "El Espantatiburones" y "Vecinos Invasores".

Soren tiene grandes recuerdos de la primera vez que se topó con los libros de Pilkey. "Hace veinte años, acababa de mudarme a Los Ángeles, y descubrí el primer libro del Capitán Calzoncillos en una librería. Lo tomé y me leí la mitad ahí mismo, en el pasillo", recuerda. "Años más tarde, cuando tuve hijos, lo volvimos a leer juntos, luego leímos el siguiente y luego el siguiente, así hasta que devoramos toda la serie y nos quedamos doloridos de tanto reír. Huelga decir que, cuando preguntaron si quería dirigir la película, ni me lo pensé".

"Los libros de Pilkey son una celebración de la amistad", resume el productor Mark Swift. "Cuando miras hacia atrás en tu propia vida, es maravilloso cuando encuentras a los amigos con los que te gusta pasar tiempo, los que miran el mundo de la misma manera que tú. La serie de libros es también una imperturbable celebración de la creatividad. El Capitán Calzoncillos es un héroe que crean los propios niños, y es diferente a cualquier otro superhéroe que hayamos visto antes en la gran pantalla".

El equipo fue capaz de extraer varios elementos para la película de diferentes puntos de la trama de los libros. Por ejemplo, los chicos hipnotizan al señor Carrasquilla en el primer libro. Se enfrentan a los retretes parlantes, que aparecen en el segundo libro. Y el villano de la película, el profesor Pipicaca, no hace su aparición hasta el cuarto libro.

