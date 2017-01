El Patagónico | Policiales | INVESTIGACION POR CONNIVENCIA POLICIAL - 28 enero 2017 Un fiscal de otra jurisdicción investigará si Héctor Iturrioz incurrió en un delito Un fiscal de otra jurisdicción de Chubut deberá ser designado por la Procuración General de la Provincia para investigar si el fiscal general, Héctor Iturrioz, incurrió en algún tipo de delito al permitir que venciera el plazo de investigación sin presentar la acusación en la causa que tenía como imputado al ex jefe de la Seccional Quinta, subcomisario Waldemar Ferreira, sobre quien se sospechaba que brindaba protección a un delincuente que en la actualidad se encuentra preso.

La confirmación del sobreseimiento del ex jefe de la Seccional Quinta, Waldemar Ferreira, por parte de los ministros del Superior Tribunal de Justicia, noticia que en exclusiva hizo pública El Patagónico, generó un antecedente sobre el cual no se tiene registro en los últimos 10 años: el fiscal que dejó vencer la causa ahora se autodenunció, cumpliendo así la letra que postula el artículo 68 de la Constitución del Chubut.

Tal como informó ayer este diario, el fiscal general de Comodoro Rivadavia, Héctor Iturrioz, fue quien tuvo a cargo la investigación que partió de la denuncia de dos mujeres que resultaron ser víctimas de un delincuente del barrio 30 de Octubre, Mario Rolando Sergio Chini, sobre quien pesan antecedentes por homicidio, delitos contra la propiedad y violencia de género.

La sospecha apuntaba a una especie de protección para delinquir que a lo largo de 2014 el subcomisario que oficiaba de jefe en la Seccional Quinta le habría brindado al individuo con antecedentes panales computables.

Un año demandaron las averiguaciones preliminares hasta que finalmente Iturrioz imputó al subcomisario como presunto autor del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público en concurso real con privación abusiva de la libertad, aunque el fiscal no presentó la acusación en el plazo de tres meses que le otorgó la juez natural de la causa y, como no podía ser de otra manera, el imputado resultó sobreseído por vencimiento del plazo de investigación. Casi dos meses después de vencido el plazo, recién presentó el fiscal la acusación.

Ese sobreseimiento fue impugnado ante la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia, donde acudió el fiscal de Comodoro Rivadavia, aunque ese alto cuerpo judicial ya tenía un criterio marcado y sobrados fallos sobre la material en cuestión, los cuales difieren con la postura del fiscal, y así se confirmó el sobreseimiento de Ferreira.



SE VINDICO

La duda periodística que permitió interrogar si el fiscal incurrió en el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público al no acusar en tiempo y forma, llevó a Iturrioz a vindicarse a primera hora de ayer. La autodenuncia se la tomó la funcionaria Inés Bartes, quien se encargó de trasladar urgente el escrito al despacho de la fiscal jefe de feria, Camila Banfi.

El caso es grave y pone en tela de juicio la objetividad con la que debe actuar el titular de la acción pública, por lo que se le dio trámite al proceso y se resolvió elevarlo a la Procuración General de la Provincia para que desde allí se designe un fiscal de otra jurisdicción que sea quien investigue si es que el fiscal Iturrioz incurrió en delito alguno.

Fuente: