El Patagónico | Policiales | ESTAFA - 07 agosto 2017 Un hombre de 78 años fue víctima de una "Viuda negra" que le robó hasta el televisor Rubén conoció a una mujer después del temporal. Ella lo visitaba en forma continua y hasta tenían una relación íntima, según contó la víctima a El Patagónico. Ayer a la mañana cuando le abrió la puerta a su amiga, el anciano fue sorprendido por un hombre que lo tomó de los brazos y lo encerró en su habitación. Le llevaron 8 mil pesos, un televisor de 55 pulgadas y un equipo de música.

Un hombre de 78 años –cuya identidad y domicilio no serán revelados por pedido de sus familiares a este diario- ayer fue víctima del engaño de una "Viuda Negra" a la que le había entregado su confianza. En el caso trabaja la Seccional Tercera de Policía.

Según le contó la víctima a El Patagónico, la mujer golpeó ayer a la mañana la puerta de la casa y Rubén vio que estaba sola. Cuando le abrió y la hizo pasar, lo sorprendió por detrás un hombre que lo tomó de los brazos y lo encerró en la habitación. Le llevaron 8 mil pesos, un televisor de 55 pulgadas y un equipo de música.

"Apareció la mina acá, que siempre venía a tomar mate, café conmigo, ya era como una amiga, y hoy vino y resulta que apareció otro candidato de atrás". describió a este diario.

"Me cazó un tipo de acá (desde atrás). Con una fuerza impresionante, me pechó (empujó) para abajo y me hizo ir para allá (a la habitación)".

Contó que el delincuente le exigía que se agachara. "Y me llevó toda la guita, que tenía en este bolsillo que tenía bastante", contó Rubén apesadumbrado.

"No me golpeó porque vio que iba todo fácil, metió la mano en el bolsillo y vio que tenía toda la plata. La mina se ve que había sacado el 55 pulgadas, otras cosas más y se fueron. Yo quedé encerrado", narró Rubén sobre el robo del que fue víctima ayer entre las 8:30 y las 11.

La víctima cuando pudo salir de la habitación alertó del robo a la Seccional Tercera. Después de algunas horas ayer todavía no podía mover bien los brazos del dolor que tenía, sumado a la impotencia por el engaño.

Rubén no conoce el nombre de la mujer. La conoció después del temporal que azotó a Comodoro Rivadavia. Dice que la joven vive en la extensión del 30 de Octubre en una casita que no tiene nada.

"Empezó hace tiempo largo conmigo a tener joda, sexo también, la mina tiene buen físico, está bárbaro. La mina venía y me decía necesito 200 pesos, 400, bueno 400, pero no me jodas más. Así era el negocio, pero esto no me lo esperaba", admitió sobre la relación con la mujer.

"Una pobre mujer. Yo le había comprado un pedido en el supermercado para que tengan para comer ellos, porque me decía que no tenían para comer", graficó.

Personal policial de la Seccional Tercera y la Brigada de Investigaciones trataban de dar al cierre de esta edición con la pareja de delincuentes que cargó todo lo que pudo en un vehículo que estaría identificado.

Para alertar a la población, Rubén señaló sobre la joven: "físicamente la describo como una mujer atractiva, de cara está media desmejorada porque ahora le faltan dientes, pero el cuerpo no se lo saca nadie, está bien. Entonces con eso capaz hace entrar a la gente".

