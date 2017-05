Un joven argentino creó una app para personas sordas

Las dificultades que las personas sordas viven a diario a la hora de pedir una indicación en la calle, ir al médico o a hacer compras comenzó a tener una solución gracias a "Háblalo", una aplicación desarrollada por Mateo Salvatto, un joven de 18 años que apuesta a la inclusión "rompiendo las barreras de la comunicación".

"Yo sé muchas cosas y no las estoy usando para ayudar a alguien que lo necesite", fue la frase que se le cruzó por la cabeza a Mateo cuando terminó el colegio secundario y emprendió la tarea de desarrollar una solución tecnológica a los problemas de la comunidad sorda de Argentina.

Mientras su padre se desempeña como contador, su madre es docente para sordos, lo que hizo que el joven conociera la problemática desde muy temprana edad.

"Viven cosas que nosotros ni nos imaginamos. Desde necesitar a un familiar que los acompañe a una farmacia o al médico, hasta casos más graves, el de muchos chicos que son abusados y no tienen forma de denunciarlo", señaló.

Por eso, desde noviembre del año pasado viene trabajando en la aplicación, y mantiene reuniones con personas sordas que lo ayudan, al decirle "qué es lo que necesitan".

"Así, en enero de este año saqué la primera versión que era una muy básica", explicó Salvatto en diálogo con Télam.

La interfaz de "Háblalo" tiene una serie de mensajes preestablecidos que facilitan una rápida comunicación y un sistema de traducción "texto a voz - voz a texto" que permite a un sordo intercambiar mensajes con una persona hablante.

Además del impedimento respecto de la conexión con aquel que no tiene dificultades para hablar pero que desconoce el lenguaje de señas, existen otros desafíos a la hora de construir un desarrollo de este tipo: "Muchos me comentan que existen herramientas que hacen las funciones de traducción voz a texto y texto a voz, pero ninguna está diseñada de forma amigable para con los sordos, que no tienen la agilidad para adaptarse tan fácilmente a las nuevas tecnologías".