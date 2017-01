Un juez cuestiona que sólo se acuerdan de los pibes cuando cometen un delito

El juez en lo Contencioso Administrativo Nº 1 de La Plata, Luis Arias, criticó ayer la propuesta del Gobierno nacional para debatir la imputabilidad de los jóvenes entre los 14 y 16, y afirmó: "con medidas represivas no se solucionan los problemas".

"Hay una enorme desatención de la juventud. Nos acordamos de los pibes solamente cuando portan un arma y cometen un delito. Hay enormes situaciones de abandono y, encima, ante cada elección, aparecen medidas de este tipo", afirmó Arias en declaraciones formuladas a Télam.

El magistrado analizó: "este tipo de medidas siempre coinciden con tiempos electorales ya que tienen que ver con la necesidad de dar una oferta de un producto político a una demanda de un sector del electorado que cree que con medidas represivas como estas se solucionan los problemas". Y evaluó: "está harto demostrado que estas iniciativas son inconducentes: es un disparate creer que porque habrá más chicos presos se solucionará la inseguridad".

"Además, la incidencia que tienen los ilícitos que cometen los jóvenes es ínfimo con relación a la cantidad global. De acuerdo a datos de la Procuración bonaerense, no llega al 5%", reflexionó el magistrado.

Arias sostuvo: "siempre que hay una elección aparecen estas medidas que son de manual de la demagogia punitiva que establece baja de la edad de imputabilidad" y pidió destinar mayor presupuesto a las áreas de educación, salud y desarrollo social.

Detalló: "el sistema de protección de niños y adolescentes no funciona, en la provincia de Buenos Aires no hay paradores para los pibes en situación de calle, no se tratan los problemas de adicciones como corresponde" y añadió que "en primer lugar, generemos un debate sobre el cumplimiento de las obligaciones que el Estado tienen para con los chicos".

"Los chicos tienen muchos castigos ya. Cuando son menores de 16 años los jueces los mandan a institutos, que son prisiones sin control de las autoridades. Hay un millón y medio de pibes en condiciones de trabajar, desocupados. Hay infinidad de pibes en situación de calle, que padecen situaciones de abandono del Estado y de la familia, que viven en la violencia. ¿Cómo no queremos que las bandas criminales y la propia policía los recluten?", apuntó ante esta agencia.

Arias expresó: "Bienvenido el debate, pero primero garanticemos derechos para evitar que los menores cometan delitos. No empecemos al revés, criminalizando la situación de los pibes vulnerables".