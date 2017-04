El Patagónico | Deportes - 20 abril 2017 Un libro para Astra

Días atrás el club de lectores "Cronopios de Papel" lanzó la iniciativa #UnLibroParaAstra, por la cual se busca recuperar el material perdido por la Biblioteca Popular de Astra durante el pasado temporal. En este contexto, y sumándose a esta iniciativa, el sábado durante las finales en Astra se recepcionarán donaciones de libros los cuáles serán destinados para la Biblioteca Popular del barrio.



TORNEO PREPARACION 2017 "COPA EDUARDO IBAÑEZ"



PROGRAMA PARA EL SABADO

13:00 (M-16) Portugués vs Chenque RC

14:30 (M-17) Comodoro RC vs Calafate RC

16:00 (Primera) Comodoro RC vs Chenque RC



PANORAMA

COMODORO RUGBY CLUB

- 1º fecha: victoria ante Calafate RC (NP)

- 2º fecha: victoria ante Chenque RC (67-18)

- 3º fecha: victoria ante San Jorge RC (46-12)

- 4º fecha: Libre

- 5º fecha: victoria ante Deportivo Portugués (20-10)

- Semifinales: victoria ante Calafate RC (55-15)



CHENQUE RUGBY CLUB

- 1º fecha: victoria ante San Jorge RC (36-23)

- 2º fecha: derrota ante Comodoro RC (67-18)

- 3º fecha: derrota ante Portugués (20-17)

- 4º fecha: victoria ante Calafate RC (32-17)

- 5º fecha: libre

- Semifinales: victoria ante Portugués (22-20)



