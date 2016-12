Un matrimonio y su hija resultaron heridos al protagonizar un vuelco en cercanías de la feria La Saladita

De acuerdo a la información recabada por la policía de la Seccional Séptima, el vuelco habría sido producto de la imprudencia de un conductor que no frenó y que tras provocar el accidente de la familia del Chevrolet continuó su camino.Eran las 16:35 cuando el matrimonio de apellido Lillo se desplazaba a bordo del Chevrolet Corsa Classic –patente HIK 168—por la calle Eva Duarte del barrio Máximo Abásolo, a unos cien metros de la feria La Saladita.Al llegar a la altura de Héctor Cámpora, se habría cruzado otro automóvil a alta velocidad. Entonces, el conductor del Corsa habría tenido que maniobrar en forma abrupta y así chocó contra unas barreras de defensa de hierro para terminar volcado sobre Cámpora.Los tres ocupantes sufrieron golpes de diversa consideración, aunque la niña quedó inconsciente y con el rostro ensangrentado.Ante la desesperación del momento, la pareja cargó a su pequeña en un vehículo particular cuando todavía no habían arribado los efectivos policial. Los heridos fueron llevados hasta la guardia del Hospital Regional.La niña quedó internada en observación con pronóstico reservado y no tendría lesiones de gravedad, precisaron fuentes oficiales a este diario. Sus padres, en tanto, sufrieron politraumatismos.En el lugar del accidente se podía observar importantes manchas de sangre de los heridos y hasta quedaron las zapatillas de la nena a los pocos metros del rodado. Además de la policía, concurrió el personal municipal de Tránsito y Defensa Civil.Respecto al automóvil que habría provocado el accidente, al cierre de esta edición se desconocían las características ni marca del mismo. La policía tenía previsto analizar cámaras de seguridad para tratar de identificarlo.