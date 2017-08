El Patagónico | Santa Cruz | INSEGURIDAD - 17 agosto 2017 Un mecánico sufrió el robo de herramientas y de una moto Un taller mecánico con anexo de ventas, ubicado en el barrio Jardín de esta ciudad, propiedad de Juan Cardozo, fue objeto de un cuantioso robo de herramientas, baterías e incluso de una moto marca Gilera.

Caleta Olivia (agencia)



Indignado y sin ocultar sus lágrimas por haber sido víctima del hecho delictivo perpetrado en la madruga del martes, el mecánico contó al periodismo que había instalado el taller hace menos de un año y recientemente puso en marcha otro emprendimiento comercial tras es haber obtenido la franquicia para venta de una conocida marca de baterías.

"Me dejaron pelado, se llevaron herramientas, baterías nuevas y hasta una moto Gilera de color gris, pero todavía tengo que seguir revisando qué falta", contó Cardozo. Indicó además que los delincuentes forzaron una puerta trasera que da al quincho y luego abrieron una ventana para llegar al taller propiamente dicho y al salón de exposición de baterías.

Cree que los autores del robo pudieron haber sido menores de edad ya que "había herramientas muy costosas y no se las llevaron, lo cual me hace pensar que agarraron lo que pudieron y se fueron".

También lamentó: "no teníamos cámaras de seguridad. Justamente estábamos por colocarlas pero los ladrones se nos adelantaron".

"Por ahí me quiebro porque soy un laburante que hago todo este desde abajo. No le pido nada a nadie y tengo mucha bronca, porque, en definitiva, uno trata de salir adelante y no le roba a nadie", añadió.

"Esto amarga y dan ganas de cerrar todo porque quería hacer un gran emprendimiento para Caleta Olivia y estos (los delincuentes) no te dejan hacer nada", subrayó.

Relató que junto a otros mecánicos había trabajado hasta los primeros minutos del martes preparando un auto de carrera, pero "nos agarró el cansancio, nos fuimos a dormir y cuando volvimos a eso de las 8:30 nos encontramos con que nos habían robado".

Fuente: