Un mensaje de esperanza a través de la música

Un mensaje de esperanza fue lo que quiso transmitir Lucas Desima, un joven de 19 años que grabó un rap por el temporal que afecta a gran parte de Comodoro Rivadavia. Lo cierto es que la canción “El sol brillarᔠsuma más de 2.400 reproducciones en Youtube y otras 30.000 en la red social Facebook, donde inicialmente publicó el video. También circula a través de WhatsApp, plataforma por la que incluso lo ha recibido en más de una ocasión su hermana Florencia (26), quien participó de la grabación.Lucas ayer estaba contento por la repercusión que tuvo la canción. "Me pone muy feliz”, admitió en diálogo con El Patagónico."Viendo todo lo que pasó en Comodoro me inspiré; viendo los estados de Facebook de mis amigas, mis conocidos, veía que habían perdido todo, que estaban tristes y digo 'bueno, voy a tratar de aportar de mi lado dando un mensaje de esperanza; que la gente diga 'a pesar de todo esto, se puede. Vamos a salir adelante'", señaló.UNA FORMA DE EXPRESARSESegún contó Lucas, que asiste a la escuela 796 y estudia para personal trainer, hace tres años comenzó a rapear, luego de que falleciera su papá. En ese momento las poesías y letras que siempre escribió desde chico se convirtieron en melodías con ritmo de rap.“Estuve a punto de caer en la droga, en un montón de cosas que me podrían haber llevado por un mal camino, pero busqué mi manera de desahogarme de otra forma y elegí esto; esto fue lo que me salvó", afirmó Lucas.Así llegó la primera canción que grabó; otro par de temas y más tarde la primera grabación con Florencia, dedicada a su padre: "Te echo de menos".En total Lucas ya grabó doce canciones y confiesa al ser consultado que le gustaría dedicarse a la música. “Siempre lo que yo hago lo vi como una vía de escape, como algo que me hacía bien y me despeja, pero sí me gustaría dedicarme a esto porque me hace bien. Por eso estoy viviendo esto con mucha emoción y nervios. Siempre fui un chico tímido, pero esto es muy loco”, admitió.Quienes quieran escuchar su música pueden ingresar a su canal de Youtube "LAD–Rap", o bien en su fan page de Facebook "Lucas Desima-LAD–Rap". "Mi idea fue transmitir un mensaje de esperanza y por todo lo que estoy viviendo porque a muchas personas les gustó; siento que recibieron mi mensaje; estoy muy contento", señaló con orgullo acompañado de su madre y su hermana.