Un motociclista murió al caer al vacío entre Kilómetro 8 y Caleta Córdova

Néstor Gabriel Constanzo falleció el martes a las 23:30 como consecuencia de los traumatismos que sufrió al caer con su motocicleta en la zona donde el temporal destruyó el puente que unía Kilómetro 8 con Caleta Córdova. El emprendedor pecuario se dirigía como todas las noches a esperar a que su pareja descendiera del colectivo en una parada del barrio Don Bosco. La zona carecía de iluminación y de cartelería, ya que había sido arrasada por el torrente que también destruyó el puente. Ayer a las 11:30 recién se colocaban nuevos carteles de precaución en el sector. El terraplén está construido en un desvío de la calzada y solo permite el paso de un vehículo a la vez. La motocicleta accidentada no tendría luces delanteras.

En el lugar del accidente, según informó la policía, no había luz artificial ni cartelería que indique el corte de la ruta.

El martes a las 23:30 Néstor Gabriel Constanzo, de 43 años, perdió la vida al caer al vacío con su motocicleta en el sector donde se construyó un terraplén para reemplazar el puente que fue arrasado por el temporal , lo que mantuvo varios días incomunicados por vía terrestre a los habitantes de Caleta Córdova.

Según informó la policía de Kilómetro 8, Constanzo viajaba desde su residencia en una chacra de Kilómetro 15 frente al Faro San Jorge, hacia el barrio Don Bosco, en donde todas las noches llegaba en busca de su pareja que salía del trabajo. La mujer siempre se bajaba del colectivo a esa hora y esperaba a Constanzo, ya que debía recorrer al menos 10 kilómetros entre Kilómetro 8 y la zona de chacras.

Por razones que se tratan de establecer, el motociclista siguió por el camino asfaltado de la vieja ruta 1 que fue destrozada por el temporal de fines de marzo y comienzos de abril. Al caer al vacío voló al menos unos 20 metros hasta terminar en la zona del desagüe cloacal. Su cuerpo quedó junto a los caños que serán utilizados para realizar un nuevo puente de concreto en el lugar. La víctima llevaba casco y una mochila que contenía cigarrillos y una prenda de vestir, además de un carnet de productor pecuario.

La motocicleta del hombre que hoy cumpliría 44 años, no contaría con luz delantera según pudo establecer la policía y le habría colocado varias linternas para poder alumbrarse. A la vez, la jefatura de policía informó que en el lugar no había iluminación artificial y además "no había cartelería indicativa sobre el corte de la ruta".

Ayer a la mañana se podía ver en el lugar un cartel de "Precaución" tirado al pie del arroyo que formó el temporal y recién sobre las 11:30 se observaba a operarios instalando cartelería de advertencia sobre la ruta 1, de norte a sur.

Mientras las máquinas viales continuaban nivelando otro sector del lugar en donde según se comentó se colocará el puente Bailey perteneciente al Batallón de Ingenieros 9 de Río Mayo, mientras se comienza la obra de un nuevo puente de concreto.

El terraplén improvisado para el paso de camiones que van hacia una cantera que existe en el lugar y para el paso obligado de los vecinos de Caleta Córdova, solo permite la circulación de un vehículo a la vez por lo angosto.

El cuerpo de Constanzo fue descubierto en medio de la noche por el vecino Miguel Catriman y fue reconocido en el lugar por sus familiares.