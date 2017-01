El Patagónico | País/Mundo - 12 enero 2017 Un muerto y tres heridos graves por desprendimiento de rocas en Lanín Tanto el fallecido como los heridos son integrantes del Regimiento de Caballería de Exploración de Montaña 4 que realizaba una ascensión de instrucción al volcán,

Un efectivo del Ejército Argentino murió y otros tres resultaron con heridas graves ayer a la mañana cuando una patrulla del Regimiento de Caballería de Exploración de Montaña 4 "Coraceros General Lavalle", que se encontraba realizando una ascensión de instrucción al volcán Lanín, en la provincia de Neuquén, sufrió un grave accidente como consecuencia de un desprendimiento de rocas, según confirmaron fuentes militares.

Los militares transitaban por la zona conocida como "La Canaleta" a 3.200 metros sobre el nivel del mar, cuando el desprendimiento de rocas mató al principal Torres y dejó heridos a los cabos Conde y Malerva y al subteniente Ramello.

El Ejército Argentino había emitido en un principio un comunicado en el que señala que de acuerdo con los primeros datos recibidos por el personal que se hallaba en el lugar, se tendría conocimiento de la existencia de cuatro accidentados con lesiones de distinto grado.

A partir de esta situación, se pusieron en práctica los protocolos de evacuación, partiendo dos patrullas de socorro en auxilio de los heridos, apoyadas con ambulancias y un helicóptero de rescate.

Todos los medios de asistencia ya se encuentran en el puesto de Gendarmería Nacional "Paso Tromen", próximo al lugar del accidente.

La intendencia del Parque Nacional Lanín informó que el desprendimiento sucedió a las 6:20 y que en el lugar trabajan 25 brigadistas del Parque Nacional, personal del Ejército Argentino, Gendarmería Nacional y personal del Sistema Nacional de Manejo del Fuego.

El comunicado del parque nacional indica que los rescatistas y paramédicos se encuentran próximos al Refugio BIM (Batallón de Infantería de Montaña), ubicado a 2.300 metros sobre el nivel del mar y en camino a los 3.200 metros, donde se encuentran las personas accidentadas.

Las autoridades del Parque Nacional Lanín advirtieron que la geografía del lugar refiere a una zona escarpada, de difícil acceso para las cuadrillas de rescate, se intentó utilizar un helicóptero para llegar hasta el lugar del accidente, pero debido a los fuertes vientos imperantes en la zona fue imposible operar con medios aéreos.

En diálogo con Télam, el coordinador de Relaciones Interinstitucionales del Parque Nacional Lanín, Sergio Sciacchitano, aseguró que hasta las 15 "el helicóptero todavía no pudo actuar, y hasta que no lleguen los brigadistas al lugar no va a haber más información".

"El objetivo de los rescatistas es llegar al lugar del hecho a 3.200 metros para luego descender a pie hasta los 2.300 donde se intentará operar nuevamente con la aeronave y así evacuar rápidamente a las personas accidentadas", detalló Sciacchitano.

Por otra parte, se informó que se ha procedido al cierre total de la senda al volcán Lanín hasta tanto finalicen las tareas de rescate y se realice una evaluación general del área.

