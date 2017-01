El Patagónico | Policiales - 17 enero 2017 Un nuevo intento de robo en la escuela 742 de Las Orquídeas Desde la dirección del colegio secundario técnico N° 742 del barrio Las Orquídeas se denunció ayer un nuevo intento de ingreso al establecimiento con fines de robo. Según se indicó, esta seguidilla de intentos comenzó el jueves con la sucesiva alerta de la alarma que convocó a la policía, al personal de la empresa de seguridad y a los responsables de la institución.

Finalmente ayer, cuando se hicieron presentes para prestar servicios, se constató que un grupo de vándalos había concretado la rotura de vidrios previa barreteada de las persianas de las aulas. Ante tal situación ayer estuvo trabajando en el lugar el personal de Obras Públicas y de la delegación administrativa Región VI para realizar arreglos en todo el sector deteriorado.

Atento a situaciones que ocurrieron años anteriores, desde la dirección se avisó que "no hay equipos informáticos a la vista, y si los vándalos buscan eso deben saber que cada año son resguardados en depósitos externos a la institución para evitar este tipo de situaciones".

La preocupación del plantel directivo y de los porteros es que tras la demolición de lo que en aquel barrio se conocía como "la guarida" –el viejo ex pañol de YPF que estaba frente al cementerio y que se tiró abajo para entregar lotes-, ahora la junta de jóvenes para la ingesta de bebidas tiene lugar en uno de los patios internos de la escuela del 5.

No solo rompieron las mallas del cerco perimetral, sino también de las puertas de ingreso. Ayer los porteros retiraron sendas botellas de cerveza, Fernet, cigarrillos y demás elementos que constituyen un escenario de diversión para algunos jóvenes.

El nuevo espacio de reunión es el patio interno ubicado frente a uno de los costados del cementerio, informaron desde la escuela con preocupación, ya que desde la ruta no se ve.

Tal como se indicó, "el viernes a la madrugada se da alerta a la policía desde el sistema de alarmas de la escuela y se hacen presente policía, directivos a cargo y portero. Se encuentran vidrios de aulas rotos y persianas barreteadas. El delegado administrativo y personal de Obras Públicas acuden para solucionar el inconveniente, pero ayer nuevamente se activa la alarma acudiendo el personal de policía y de la institución. En esta ocasión los destrozos fueron en dos aulas con vidrios y persianas dañadas. En horas de la mañana se repararon los daños y no se registraron robos nuevamente", explicó el directivo a cargo.

Asimismo, se instó a los vecinos a cuidar este espacio público al que concurren casi 500 alumnos durante el ciclo escolar, de modo que si se observa este tipo de accionar se comuniquen rápidamente con la policía.



Fuente: