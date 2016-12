El Patagónico | Regionales | DENUNCIA POR COIMAS - 13 diciembre 2016 Un partido político pide la disolución de la Secretaría de Seguridad El Partido Socialista local ya se había manifestado en contra de la creación de la cartera durante 2012. Tras la imputación de su ahora ex titular, Antonio Zuñiga, el sector pide que la deje de funcionar.

El Partido Socialista local ya se había manifestado en contra de la creación de la cartera durante 2012. Tras la imputación de su ahora ex titular, Antonio Zuñiga, el sector pide que la esfera deje de funcionar, y que los 50 millones de pesos que tiene asignados en el presupuesto 2017 sean destinados a las áreas sociales y de salud.

Según plantearon ayer a través de un comunicado que lleva las firmas de César Vicente Herrera y Pablo Acquaviva, el Partido Socialista (PS) propone desactivar definitivamente la Secretaría de Seguridad municipal, reemplazándola por otros entes con funciones preventivas, como la Secretaría de la Mujer; la Secretaría de la Juventud o una Dirección de Formación Laboral, entre otras posibles. También plantea que los 50 millones que tiene asignados en el próximo presupuesto municipal se destinen a áreas sociales y de salud.

"Renovamos nuestra opinión con respecto a la Secretaría de Seguridad, una función que no es propia del Municipio y queda claramente plasmado en la Carta Orgánica Municipal, donde dice que todo programa de seguridad es proyectado y ejecutado por Nación y Provincia, acompañado por el municipio" subraya el texto, en un planteo idéntico al que habían tenido en 2012 cuando se creó tal secretaría (entonces a cargo de Carlos Marsó) en el organigrama municipal y al que ahora agrega que "es inconcebible naturalizar el accionar irregular de Seguridad municipal, con allanamientos, secuestros, etcétera, cuando es facultad indelegable de la Policía y la Justicia ordinaria; incluso en colisión con la Ley de Seguridad Interior".

El PS señala que a raíz de los últimos hechos policiales y judiciales, el desenlace de esa secretaría "fue el peor" y que sus funcionarios se hallan denunciados por uno de los delitos más graves para quien se desempeña en la función pública, como el cohecho, no sin recordar que uno de los imputados esta vez por presuntas coimas también tiene sentencia firme por homicidio culposo (Andrés "Maga" Velázquez).



"LA PROSTITUCION NO DISMINUYO"

"Indudablemente los primeros 5 años de este organismo creado por el ex intendente Néstor Di Pierro y sostenido por el actual Carlos Linares, no fueron como para hacer un balance positivo. Podemos observar en gran parte de la ciudad que la prostitución no disminuyó; en algunos casos creció entre otros motivos por la gran exclusión social. Y el consumo ilegal de alcohol, con comercios clandestinos, sigue siendo una constante en nuestra ciudad" sostienen, para considerar que de la acusación de los fiscales de la causa, Camila Banfi y Martín Cárcamo, "sale a la luz lo que era un secreto a voces".

Para Herrera y Acquaviva, "una de las principales tareas era la de hacer espionaje a empresarios locales y dirigentes opositores, lo cual termina de empeorar más la situación y darnos la razón cuando desde el principio planteábamos dudas respecto al funcionamiento de la Secretaría de Seguridad. Por supuesto que la cadena de responsabilidades no termina con los tres detenidos, y luego liberados, Zúñiga, Velázquez y (Víctor) Barrientos. Estamos convencidos de que este es el momento de comenzar a dar muchas respuestas a interrogantes que, al menos desde nuestro espacio político, se vienen planteando", señalaron en los tramos finales del documento para cuestionar además la revocatoria de la pena impuesta para los funcionarios 24 horas después y durante un feriado.

"Los fallidos de la Justicia son una constante, lamentablemente arrastrando a la sociedad al repudio y el descontento por su accionar sectario y en algunos casos excediendo notablemente en el garantismo", plantearon por último.





Fuente: