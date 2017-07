El Patagónico | Regionales - 27 julio 2017 Un patagónico quiere completar "el viaje más largo de la historia" en moto Jorge Rey Grange comenzó a cumplir su sueño: realizar "el viaje más largo de la historia" en moto. El chef, oriundo de Río Gallegos, pasó ayer por Comodoro Rivadavia en el marco de su travesía, con la cual busca recorrer 1 millón de kilómetros y 214 países en dos ruedas.

El pasado 22 de junio, el chef Jorge Rey Grange emprendió una larga odisea denominada: "El viaje más largo de la historia humana", con la cual busca recorrer 1 millón de kilómetros y 214 países abordo de una motocicleta.

"Simplemente soy una persona a que le gusta desafiarse a mí mismo", dijo ayer el viajero a El Patagónico para explicar su decisión de dejar todo y entregarse a la aventura, con el objetivo de superar el récord Guinness y unir todos los países y territorios habitados por la humanidad.

Jorge pasó ayer por Comodoro Rivadavia y llevó su motocicleta al taller para que puedan revisarle los amortiguadores y arreglarle algunos desperfectos que sufrió en su recorrido por la ruta Nacional 40.

Hoy continuará su viaje hasta Trelew, siguiendo luego a Puerto Madryn, San Antonio Oeste, Neuquén, Mendoza, San Juan, San Luis, Córdoba, Buenos Aires y Entre Ríos. Luego quiere llegar a Montevideo, Bolivia, Alaska y finalmente Rusia para continuar por Nepal, Mongolia y China.

"Ya tengo varias travesías. Este viaje lo hago para poder unir todos los puntos del mundo y llevar el mensaje de un mundo sin fronteras en el que podamos hacer todo lo posible para que se genere una unión", señaló.

"Tengo pensado conectar Alaska y Rusia por barco. Hay toda una logística porque no se pueden programar seis años corridos. Tenemos que hacer algunos lapsos en avión y veremos cómo va surgiendo la cosa por el camino", explicó.



1.000.000 DE KILOMETROS



Jorge asegura que pasará por 214 países y dos territorios no habitados, que recorrerá un millón de kilómetros y dará tres vueltas al mundo porque cuenta con la experiencia necesaria para este tipo de viajes. Es que anteriormente ya ha realizado otras travesías por distintos países: en 1998 dio una vuelta al mundo en bicicleta, en 2001 unió Ushuaia y Alaska sobre el mismo rodado, en 2005 a caballo realizó el trayecto Bariloche – Brasil, en 2010 unió México y Alaska en motocicleta, y su última experiencia fue en 2012, cuando decidió caminar desde Ushuaia a Entre Ríos.

"Nací en un orfanato y no tengo familia. Mis amigos están acostumbrados a este tipo de viajes que hago. Es algo lindo que me puedo dar el lujo de hacer", manifestó este cocinero, que es el actual presidente de la Federación Latinoamericana de Chefs y el director de Logística de la Federación Latinoamericana de Gastronomía.

"Yo no quiero solo batir el record Guinness, sino llevar un mensaje por un mundo sin fronteras. Creo que los sueños son los que impulsan todas las cosas y es por eso el por qué de esta travesía", indicó.

