Un perito de Gendarmería realizará una inspección del pabellón de mujeres

Esta tarde, la doctora Lucia Pettinari que representa la Defensa Pública se refirió al avance de la investigación en torno al incendio en el pabellón de mujeres de la alcaidía local. Al respecto informó que se notificó el cambio de fiscal a cargo de la causa, quedó en lugar de la doctora Cecilia Codina la fiscal Camila Banfi.

Mañana a las nueve, Banfi junto al perito de Gendarmería Axel Alvarez llevarán a cabo una inspección ocular del pabellón que quedó precintado de manera preventiva horas después del incidente. "Se convoca a un perito de una fuerza externa a la policía provincial para resguardar cualquier tipo de parcialidad", explicó Pettinari en diálogo con La Petrolera.

Consultado por la evolución de las internas que continúan en terapia intensiva, Pettinari dijo que continúan con pronóstico reservado y desmintió que haya una mejoría en el cuadro de la joven Nahir Quinteros que se encuentra internada en el Hospital Alvear. "Estan en las mismas condiciones, en terapia con inflamación de las vías aéreas producto de la inhalación de monóxido de carbono".

Por esta causa, advirtió la defensora que aún no se les pudo tomar testimonio y en este cuadro no se puede advertir si el incendio tuvo como antecedente algún reclamo de parte de las internas o problemas de otro tipo. "No se puede decir si esto es a raíz de esta requisa, esperábamos encontrarnos con otro panorama y tener una entrevista con las internas que vamos a poder entrevistar recién cuando se recuperen", advirtió.