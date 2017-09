Un perito ofreció información sobre el teléfono celular de Santiago pero fue rechazado

Garbarz, frecuente perito de oficio en causas judiciales, sostuvo que Otranto y Ávila rehusaron recibirlo ayer en Esquel cuando pretendía entregar los resultados de un "primer trabajo de geolocalización" del celular que Santiago Maldonado tenía consigo el 1 de agosto y que aportaba "datos de antena y zona" donde fue activado durante 22 segundos un día después de su desaparición.

"Intenté aportar datos de antena y zona donde estuvo el celular de Maldonado el 2 de agosto, pero el juez y la fiscal no quisieron recibirme", aseveró el ingeniero electrónico y en comunicaciones, que viajó a esa ciudad para realizar esa tarea en calidad de perito de las querellas de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH).

"La fiscal no me recibió ni me dejó aceptar el cargo de perito" pese a que el juez Otranto "respondió a la CPM y la APDH que me propongan como perito de parte, cuando estos organismos le pidieron que me designe como perito de oficio", dijo Garbarz a Télam y agregó: "vuelvo a Buenos Aires indignado".