Un pilar de la medicina

Francisco Ferronato, además de ser un eximio rugbier en el más alto nivel de la URBA, es un profesional de la salud que siguió perfeccionándose y está en el último tramo de la residencia.

"Yo soy médico, residente en Anatomía Patológica (rama de la medicina que comprende todos los aspectos de la enfermedad, fundamentalmente a nivel celular morfológico), en el Hospital Pirovano, trabajo de lunes a viernes de 8:00 a 17:00, cuando puedo voy a ver a mi novia y después me voy al gimnasio y al entrenamiento", comentó.

Ese es un día en la vida del pilar de Belgrano Athletic, quien ya lleva una década en esa institución. "Me vine a Buenos Aires a los 18 años, y de ahí juego en el club. Me recibí de médico y estoy en residencia, ya en el tercer año, así que queda poquito y tengo mi especialidad", rescató.

El ejemplo que deja el ex Calafate RC, es que si hay pasión por el deporte y el estudio, todo se puede, pero siempre con sacrificio. En ese sentido, Francisco es un convencido de el estudio es fundamental para el crecimiento personal, más allá del deporte.

"Siempre que me preguntan les digo lo mismo: vos no podés poner todos los huevos en una canasta, porque se te cae esa canasta y perdiste, y más en el rugby, que no es como el fútbol, donde si el chico tiene condiciones a los 14 o 15 años uno apuesta todo a eso", señaló.

"En este deporte son muy pocos los que llegan al seleccionado y los que viven del rugby. Entonces, termina enseñándote valores para ubicarte en la vida. A mí, las enseñanzas del rugby me sirvieron mucho para el estudio, en esto de sacrificarse y demás. Uno tiene que formarse íntegramente como persona, no solamente en lo deportivo", sentenció.