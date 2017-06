El Patagónico | Regionales - 21 junio 2017 Un pueblo de 300 habitantes que elegirá autoridades en octubre Aldea Beleiro, poblado que se encuentra a 5 kilómetros del límite Chile, elegirá en octubre a sus autoridades por segunda vez en su historia. Será luego de que el presidente de la comuna rural y el vicepresidente renunciaran por motivos personales y laborales bastante antes de cumplir su mandato. Votarán más de 180 personas y hasta el momento solo el oficialismo tiene precandidatos, Oscar Sánchez y Héctor Oyarzún, quienes esperan recibir el aval del gobernador Mario Das Neves.

Cubierto de blanco. Así estaba ayer Aldea Beleiro, poblado ubicado a 5 kilómetros del límite con Chile, cerca de la ciudad de Coyhaique, en la región de Aysén. El sol de la mañana había traído un poco de alivio para los vecinos luego de que la nieve amenazara con seguir cayendo, con todo lo que eso significa para un pueblo cien por ciento ganadero.

Así la tranquilidad de la mañana se hacía sentir no solo en el exterior sino también en el edificio comunal, donde el interventor Mario Vaughan, designado por el Gobierno provincial, ordenaba los últimos papeles para viajar a Rawson y presentarle al gobernador Mario Das Neves los posibles precandidatos de Chubut Somos Todos para la elección de autoridades que tendrá el poblado el próximo 22 de octubre, en coincidencia con las legislativas. Es que quienes fueron electos hace casi dos años renunciaron antes de cumplir su mandato.

Es que Aldea Beleiro se sumará al Calendario Electoral Nacional, que incluye las PASO de agosto y las generales de octubre, y elegirá a sus nuevas autoridades luego de la renuncia del presidente de la Comuna Rural, Jorge César Acinas, y el vicepresidente, Jorge Luis Soto, respectivamente, quienes habrían dejado sus cargos por no poder combinar sus actividades privadas con sus obligaciones públicas.



MAS DE 180 VOTANTES Y MUCHAS NECESIDADES



Según explicó Vaughan, quien llegó al poblado de casi 300 habitantes hace 45 días y de inmediato llamó a elecciones, cuando arribó a Aldea Beleiro se encontró con una comuna “que trabaja ordenadamente, con muchas perspectivas", pero con algunas necesidades.

Así, decidió marcar su "impronta", darle continuidad a las obras que ya estaban planificadas y sumar otras que mejorarán el bienestar de la comunidad, entre ellas una oficina de Información Turística, aprovechando su ubicación, sus paisajes y actividad ganadera, y la construcción de una sala velatoria, ya que en la actualidad todos los velorios se realizan en la iglesia católica, más allá del credo del difunto.

Su objetivo es que se pueda transitar este periodo de intervención de la mejor manera posible y con la participación de más de una lista de precandidatos. En este sentido, en principio el oficialismo ya conformó su lista, aunque debe ser avalada por el gobernador. La misma está integrada por Oscar Sánchez, un empleado del servicio público de agua potable que se encarga del mantenimiento de la red para que el pueblo tenga el recurso, y Héctor Oyarzún, un administrativo de la comuna con experiencia contable y más de 30 años de servicio. En tanto la Alianza Cambiemos, a través de la UCR, también presentaría su lista.

En el acto eleccionario votarán más de 180 personas, aunque esto recién se sabrá cuando se dé a conocer el padrón definitivo. Y para evitar que las autoridades electas vuelvan a renunciar a su cargo, tal como sucedió tras la primera elección de la historia para este tipo de poblados que no son considerados municipios, se buscará que los candidatos comprendan que la política conlleva mayor compromiso, tal como explicó Vaughan.

"La política no es algo que se hace en los tiempos libres, sino que uno deja de hacer sus cosas a favor de la comunidad. Ese el perfil de candidatos que buscamos", señaló.

