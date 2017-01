El Patagónico | País/Mundo - 10 enero 2017 Un senador bonaerense criticó a la gestión de Bergman por la lucha contra los incendios "El papel del ministro Bergman es sencillamente un bochorno. Meter a Dios para tapar su propia ineptitud es lo último que se espera de un buen pastor", cuestionó el senador bonaerense del Frente para la Victoria, Gervasio Bozzano, quien le indicó que "debe hacerse cargo de sus errores y pedirle perdón a todos los que están sufriendo los incendios".

El senador bonaerense del Frente para la Victoria, Gervasio Bozzano, criticó ayer la gestión de Sergio Bergman al frente del Ministerio de Medio Ambiente de la Nación y resaltó la necesidad de que esa provincia cuente con un esquema de prevención y de lucha contra los incendios.

"Desde el año pasado venimos planteando que la problemática del manejo del fuego en la provincia estaba siendo mal encarada y por eso advertíamos, y lo seguimos haciendo, que era y es un error que este tema esté a cargo del Ministerio de Seguridad y no del área ambiental con mayor jerarquía en la temática como es el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS)", afirmó en un comunicado el legislador, que integra las comisiones de Ambiente y de Asuntos Agrarios y Pesca.

"Lamentablemente, hoy estamos viendo las consecuencias de la falta de políticas de prevención por parte del Ministerio de Seguridad provincial siendo que las alertas de incendio en distintas zonas de la provincia estaban a la vista", analizó.

En este marco, Bozzano cuestionó que "el papel del ministro Bergman es sencillamente un bochorno. Meter a Dios para tapar su propia ineptitud es lo último que se espera de un buen pastor" y precisó que "el ministro no sólo sub-ejecutó el presupuesto destinado al combate de los incendios sino a su vez dejó sin efecto la licitación realizada por el anterior gobierno para contratar aviones que puedan dar esta pelea".

"Eso no sólo fue ineptitud sino también es negligencia. Bergman debe hacerse cargo de sus errores y pedirle perdón a todos los que están sufriendo los incendios. No alcanza con ir a sacarse una foto y darle apoyo espiritual", cuestionó.

Bozzano además consideró "imperioso que todas las áreas del Gobierno nacional y provincial se hagan presentes realmente en estos lugares para asistir a los afectados".



