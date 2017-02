El Patagónico | País/Mundo - 06 febrero 2017 Un temporal de viento y lluvia causó serios daños en toda la Costa Atlántica En Mar del Plata el viento provocó la caída de al menos 80 árboles y de algunos semáforos. Además, una familia tuvo que ser evacuada al refugio municipal El Campito y se volaron techos. En Pinamar, en tanto, se registraron al menos 30 árboles caídos y anegamientos. Mientras que en Villa Gesell hubo voladuras de techos y carteles y en Miramar cayeron dos torres de alta tensión.

El fuerte temporal de viento y lluvia que se registró desde las primeras horas de ayer en Mar del Plata y la Costa Atlántica provocó la caída de más de 100 árboles, voladuras de techos y semáforos, cortes de energía, el cierre preventivo del puerto marplatense y la advertencia de trombas marinas. Además de una familia evacuada, informaron fuentes de los municipios costeros.

Las ráfagas de viento de más de 50 kilómetros por hora y las intensas lluvias se registraron desde la madrugada en las localidades de la costa bonaerense, tal como había anunciado, a través de un alerta emitido días atrás, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

En Mar del Plata, el viento causó la caída de al menos 80 árboles y también de algunos semáforos en la zona de la costa, mientras que hubo cortes de energía en el sector norte y en algunos barrios del sur, señalaron desde el municipio en momentos en que trabajaba un Comité de Crisis.

Por otra parte, una familia marplatense tuvo que ser evacuada en el refugio municipal El Campito, que depende de la Secretaria de Desarrollo Social local.

Asimismo, los techos de dos viviendas de esa ciudad se desprendieron producto del viento, informó Defensa Civil.Mientras que en la zona céntrica pudo observarse la voladura de algunas marquesinas y carteles.

La delegación de Prefectura Naval en Mar del Plata, en tanto, decidió cerrar el ingreso y salida de embarcaciones en el puerto hasta que calme el viento y suspender toda actividad náutica, incluidas las regatas de la 52° Semana Internacional del Yachting que comenzó el sábado.

El municipio dispuso además el cierre de los paseos costeros Jesús de Galíndez y Punta Iglesias, y recomendó a turistas y vecinos de la ciudad "evitar salir de sus casas si no es por una cuestión de necesidad".



LA COSTA ATLANTICA AFECTADA

En el balneario de Pinamar, por otra parte, "se registraron al menos 30 árboles caídos por fuertes trombas que arrancaron carpas y sillas en las playas", informó el titular de Defensa Civil, Jorge Damato.

"Tenemos muchos anegamientos, y aunque no hemos tenido evacuados por ahora, no descartamos que tengamos que evacuar a algunas familias en las próximas horas", agregó Damato en horas de la tarde.

El intendente de Pinamar, Martín Yeza, pidió por su parte a los vecinos y turistas "que no salgan de sus casas porque hay trombas marinas y van a ir en aumento".

En Villa Gesell, en tanto, se registraron voladuras de techos y carteles. También un corte del suministro eléctrico en gran parte de la ciudad por la caída de árboles sobre postes del tendido municipal.

En Miramar, por su parte, dos torres de alta tensión cayeron por efecto del viento, lo que produjo cortes de luz en casi media ciudad, donde se registraron además caídas de árboles y voladuras de carteles y marquesinas.

El municipio, informó que no se registraron personas evacuadas.

Según informó el SMN, las malas condiciones en la Costa Atlántica iban a comenzar a disminuir está madrugada.



