El Patagónico | Policiales | SEXTO HOMICIDIO - 01 febrero 2017 Un tribunal de Sarmiento revisará la situación de Huilipan A las 8:30, comenzará la revisión de la situación de Claudio Alberto Huilipan, imputado junto a Leonardo Jesús Aguilar por el robo de un teléfono celular y una cámara de seguridad de la agencia de remises Aleisa, tras el homicidio de Fernando Schmidt. Mañana, en tanto, la juez Raquel Tassello, analizaría la situación del segundo imputado.

Un tribunal colegiado que integrarán jueces de Sarmiento tendrá a su cargo la revisión que solicitó la Fiscalía de Comodoro Rivadavia sobre la resolución dictada por la juez Raquel Tassello, en relación a la causa que investiga el robo de la cámara de seguridad de la agencia Aleisa, ocurrido horas después del homicidio del remisero, Fernando Schmidt. Se trata de hechos que se presume que podrían estar vinculados.

La situación procesal de Claudio Alberto Huilipan, uno de los dos imputados por el robo de la cámara de vigilancia y un teléfono celular, se revisará hoy a las 8:30, a pedido del fiscal general Héctor Iturrioz.

Se trata del sujeto de 29 años que fue imputado por robo y encubrimiento agravado, sobre quien el acusador cree que robó la cámara de seguridad para beneficiar a Miguel Angel Sotello (18), a quien se le imputó el "homicidio en ocasión de robo" del que habría sido víctima Schmidt. En tanto la liberación de Leonardo Jesús Aguilar, el segundo imputado, se revisaría mañana. Será la propia juez Tassello, cuestionada duramente por el gobernador Mario Das Neves, quien estudiaría su decisión.

Cabe recordar que en el control de detención celebrado el lunes, Iturrioz imputó a Huilipan y a Aguilar por robo y encubrimiento. Durante el acto, el fiscal solicitó una medida de coerción para que ambos no se acerquen a la remisería Aleisa y además pidió que Huilipan, teniendo en cuenta que no tiene un domicilio estable, que quede detenido con prisión preventiva.

Sin embargo, se debe recordar que en esa audiencia de apertura el ahora imputado confirmó que desde hace aproximadamente un mes que vive en la casa de Aguilar y los padres de este último.

En ese acto, la Defensa Pública se opuso al dictado de esa medida de coerción porque su aplicación sería un adelanto de pena y para cautelar el proceso el Código Procesal Penal brinda todas las medidas sustitutivas que se postulan en el artículo 227.

Así fue como Tassello hizo lugar al pedido de la Defensa Pública y otorgó la libertad de Aguilar y a Huilipan y ordenó que este último se presente tres veces por semana en la comisaría de su jurisdicción.

Por otro lado, hay que recordar que los dos imputados por el robo declararon que no conocen al imputado por el homicidio y que ellos estuvieron toda la noche bebiendo en un bar distante a escasas cuadras de la remisería. En sus declaraciones confesaron que la única intención que tuvieron fue la de robar y que desconocían lo que había ocurrido horas antes del homicidio de Schmidt, sexta muerte violenta de 2017.





Fuente: