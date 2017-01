El Patagónico | País/Mundo - 27 enero 2017 Un veterano de Malvinas ubica restos de héroes de la Independencia para homenajearlos La pasión de Horacio Formica, ex combatiente premiado con una medalla por el Congreso de la Nación en cuyo DNI figura la leyenda "Héroe de Malvinas", es ser un "experto en ubicar los restos de los muertos de la época de la Independencia".

Un veterano de la guerra de Malvinas e historiador que investiga dónde están sepultados los soldados que combatieron en la guerra de la Independencia, ubicó los restos de Juan O' Brien, ayudante y confidente del general José de San Martín, enterrado en un nicho junto a otros patriotas en el cementerio de la Recoleta, que ahora fue trasladado al campamento de El Plumerillo, en Mendoza, donde planificó junto al Libertador el Cruce de los Andes.

La pasión de Horacio Formica, ex combatiente premiado con una medalla por el Congreso de la Nación en cuyo DNI figura la leyenda "Héroe de Malvinas", es ser un "experto en ubicar los restos de los muertos de la época de la Independencia", tal como se autodefinió en una entrevista con Télam en Mendoza, a donde viajó para asistir al homenaje de los ejércitos argentino y chileno por los 200 años del Cruce de los Andes.

"El 80% de los restos de los héroes de la Independencia no se sabe dónde están", dijo Formica y detalló que los restos de O' Brien en la Recoleta fueron ubicados "de casualidad".

Formica relató que "había una plaquita en la tumba de Pablo Ricchieri en la Recoleta, que decía que allí descansaban los restos de Monteagudo, que deberían estar en Tucumán. Cuando se dispone la salida de estos restos, se descubre que en el mismo nicho hay otros héroes".

Entre ellos mencionó "al general Juan José Quesada, que combatió en la Independencia; Elías Galván, que fue gobernador de Corrientes; Fernández de la Cruz, que fue mandatario de Mendoza y, junto a todos ellos, estaban los restos de O' Brien".

El veterano de Malvinas destacó además que "los descendientes de O' Brien me decían que no sabían dónde estaban los restos de su antepasado glorioso y, al estar el cenotafio de El Plumerillo vacío luego de que se dispusiera el traslado del general Gerónimo Espejo a San Juan, hablé con el municipio de Las Heras para que me autorizara enterrarlo allí, en donde planificó el cruce de los Andes con San Martín".

Pero la propuesta de Formica no quedó sólo allí sino que al ser un "admirador de la vida del Libertador" decidió escribir un libro sobre la vida de O' Brien que será editado por la Universidad de Tres de Febrero.

"O' Brien era más que un ayudante de campo del Libertador, era su confidente y el que lo ayudó a planificar el Cruce de los Andes y luego estuvo con San Martín en todas las batallas de Chile y Perú a la vez que como era irlandés, San Martín le daba órdenes en inglés durante las batallas para que se las retransmitiera a sus generales como Lavalle y Zapiola y así desconcertar al enemigo que no entendía el idioma", aseguró.

Como resultado de su accionar, O' Brien recibió de parte del Libertador los "cordones de plata" por su labor en la batalla de Maipú, que Chile le había dado a San Martín pero que éste cedió a su ayudante.



"TENGO QUE HACER ALGO"

"En mi DNI dice Héroe de Malvinas, tengo un diploma que me dio el presidente Mauricio Macri pero yo no me siento héroe, yo tengo que hacer algo. Los héroes son para los libros, no son para uno y por eso traje los restos de O' Brien a El Plumerillo, porque San Martín siempre fue mi ídolo", sostuvo.

El próximo desafío del historiador es ubicar los restos de Fray Luis Beltrán: "Ya sé dónde se encuentran. Están enterrados junto a otros cuerpos pero cuesta mucho levantar un muerto porque hay que ubicar a los familiares y en este caso hay que tener el acuerdo de la Iglesia para quitarlo de donde está ya que era un sacerdote franciscano".

Pero su objetivo más deseado, como admirador del Libertador y del Regimiento Granaderos a Caballo es "que en El Plumerillo funcione un destacamento militar de los Granaderos, y para eso hablé ya con el diputado Julio Cobos".





