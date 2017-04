El Patagónico | Regionales | PETROLEROS JERÁRQUICOS - 17 abril 2017 Una afiliada de Petroleros Jerárquicos impulsó donaciones desde Córdoba Se trata de Virginia Cacciagioni, delegada del Sindicato de Petroleros Jerárquicos, que en conjunto con el Gobierno provincial de Córdoba impulsó un festival donde se juntaron donaciones para los damnificados por el temporal: 8 mil litros de leche, más de 10 mil de agua, 500 colchones, 600 frazadas, más de mil kilos de ropa, 800 litros de lavandina, 120 kilos de granos y centenares de bolsas de alimentos.

Virginia Cacciagioni, delegada del gremio que conduce José Llugdar, trabaja en una empresa nacional llamada NetLog, que se dedica el control biológico de perforaciones. Ella estaba en Comodoro Rivadavia cuando tuvo lugar la primera lluvia del temporal que azotó a la región sobre el Golfo San Jorge.

Sin dudarlo, comenzó a gestar su granito de arena en conjunto con autoridades políticas de la provincia mediterránea, sin saber que iba a terminar gestándose un festival solidario donde se juntaron miles de donaciones.

“Yo me encontraba en Comodoro y quedé varada por el desastre que se produjo. La verdad que no había manera de no sensibilizarse con todo lo que se vio y que se vivió, ha sido muy duro para toda la gente que ha perdido todo y su desesperación”, dijo Virginia al ser consultada por cuál fue el motivo qué la llevó a impulsar esa movida solidaria.

La trabajadora petrolera comentó que estando en la ciudad se dijo: “no podemos ser indiferentes a estas cosas y entre todos hay que ayudarnos para salir adelante de la mejor manera, porque si todos miramos para otro lado estaríamos mal como sociedad”.

En ese momento Virginia estaba alojada en la casa de una amiga, Karina Segovia, que también colabora con la Agrupación Patagonia Austral. Junto a ella se involucraron con lo que estaba pasado y así decidió contactarse con gente del Gobierno de la provincia de Córdoba. En primera persona comentó todo lo que había pasado en esta ciudad.

“Consulté si había alguna posibilidad que ayudaran con solidaridad y a los dos días nos llamaron para confirmar que se había organizado esta movida, un festival, un recital con bandas y sorteos donde la entrada al mismo era una donación de agua o lavandina, ropa, alimentos, lo que la gente pudiese. Se hizo el domingo 9 en un predio de la ciudad denominado el Parque de las Tejas, donde antiguamente estaba la Casa de Gobierno en el barrio Nueva Córdoba”, describió Virginia.

“La generosidad de los artistas ha sido increíble, estuvieron en colaboración también los Veteranos de Malvinas que hicieron una donación tremenda y a su vez se acercaron los Veteranos de Tierra del Fuego a colaborar. Ellos son los que salieron con los camiones hacia Comodoro para llevar todo lo que se había recaudado, asegurando que lo que la gente había donado llegue a buen puerto”, agregó desde esa provincia.



APOYO DEL GOBIERNO

DE CORDOBA

Virginia agradeció por todo lo realizado al Ministerio de Desarrollo Social que encabeza Hugo Tocalli, que junto a su equipo se puso esta causa al hombro. “Inmediatamente se comunicó con la Ministro de Desarrollo Social de Chubut (Leticia Huichaqueo) preguntándole cuáles eran las necesidades y qué era lo que más urgentemente se necesitaba mandar”.

“Así surgió esta idea. Las cifras de lo que se mandó fueron 8 mil litros de leche, más de 10 mil de agua, 500 colchones, 600 frazadas, más de mil kilos de ropa, 800 litros de lavandina, 120 kilos de granos y centenares de bolsas de alimentos. La verdad que la ciudad y la provincia han respondido solidariamente, estoy muy agradecida a ellos por la mano, por la ayuda y por la solidaridad que siempre tiene esta provincia”, dijo, extendiendo su gratitud también al Sindicato Petrolero Jerárquico de la Patagonia Austral “por permitirme ser parte de una Institución de la cual estoy orgullosísima”, concluyó.

El secretario de Políticas Sociales de esa provincia, Raúl La Cava, por su parte, aseguró que la génesis de todo esta movida solidaria reside seguramente en que los cordobeses han pasado situaciones de este tipo y entienden lo que es cuando hay que estar unidos.

“Así lo entendieron también el gobernador y el ministro que desde el primer minuto se pusieron en contacto con las autoridades chubutenses", contó.

"El ministro con su par chubutense se pusieron de acuerdo con el ok del Gobernador en generar un festival o algún evento en que pudieran recaudar esto. No se podía generar otra cosa que armar algo superador para toda la provincia, ser el centro de recepción de todas las donaciones que se querían hacer desde acá y darle una mano a la gente de Comodoro que sabemos lo que están pasando. Eso sacó lo mejor de adentro de cada uno”, resumió.

La Cava indicó que "fue muy emotivo ver familias que traían su colaboración, incluso más de una vez. Fue muy lindo vivir eso y nos hizo sentir más cerca de ustedes en Comodoro, los artistas que lo hicieron gratuitamente y las empresas que también sumaron su cuota. Lo importante es esa luz solidaria que surge siempre en estas catástrofes, la parte humana”, expresó.

