TRANSPORTE PUBLICO - 22 diciembre 2016 Una aplicación en el celular permitirá controlar frecuencias de los colectivos El municipio quiere habilitar, posiblemente a partir de marzo, una aplicación que permitirá controlar desde el teléfono celular el recorrido del transporte público, saber cuánto falta para que la unidad llegue a determinada parada o si se producen demoras o desvíos, que podrán ser denunciadas.

El secretario de Gobierno, Máximo Naumann, confirmó ayer que el municipio está trabajando en el diseño y puesta en marcha de esa aplicación que permitirá que cada usuario de transporte público de pasajeros pueda saber desde su celular cuánto falta para que llegue el colectivo a la parada y qué recorrido está haciendo esa unidad.

En diálogo con Radio Del Mar, el funcionario adelantó que Comodoro podría ser la primer ciudad del país en poner en marcha esta aplicación. “Sabemos que en Capital Federal hay una idea similar, pero todavía no se puso en práctica. No nos interesa ser los primeros o segundos, sino en darle esta herramienta al usuario”, señaló.

La aplicación, que se bajaría de manera gratuita, permitirá al usuario saber, a través de una simple consulta por teléfono, “por dónde está el colectivo, cuánto falta para que llegue a la parada en la que uno se encuentre y otras informaciones útiles. Con este dispositivo, el usuario entonces podrá decidir cuándo ir a la parada, y no estar esperando de manera injustificada”, acotó Naumann.

El funcionario indicó que la intención inicial es utilizar los GPS que tiene cada unidad de colectivo y vincularlos con la aplicación, pero advirtió que el municipio todavía no recibió la autorización de Nación para ello.

“Vamos a seguir gestionando y esperando la respuesta que, en el caso de que sea negativa, nos obligará a hacer una inversión extra, ya que habrá que comprar otros GPS, pero la decisión política de avanzar en esta mejora en el servicio ya está tomada”, concluyó.





