Una aseguradora graficó que el 70% de sus clientes sufrió pérdida total de su vehículo

En el Lucania Palazzo Hotel, el Grupo Sancor Seguros hizo entrega ayer de donaciones a Caritas para que sean destinadas a los damnificados y explicó los alcances de la cobertura para sus clientes. En ese marco el jefe de Siniestros, Raúl Vanacloy, confirmó que ya recibieron más de un centenar de vehículos afectados por el temporal y que de ellos el 70% de sus usuarios sufrió la pérdida total de la unidad.El encuentro fue encabezado por el vicepresidente de la compañía, Vicente Pili, quien estuvo acompañado por Miguel Carruozoo, gerente zonal; Vanacloy; Elida Eylenstein, a cargo momentáneamente de las oficinas locales; y el director de Caritas, Franco Avalos, entre otros integrantes de esa ONG.Además de la entrega de donaciones, el objetivo del encuentro fue llevar tranquilidad a sus clientes, quienes a través de la cobertura en muchos casos tienen cubiertos los daños en el rodado por el temporal.En este sentido, Carruozoo explicó que “en el marco de la Responsabilidad Social Empresaria que nos caracteriza, quisimos acompañar al comodorense y a nuestro cliente en particular con algunas decisiones vinculadas especialmente a flexibilizar todo lo vinculado con la denuncia de los siniestros y la cobranza porque entendemos que ante circunstancias de este tipo nosotros, como empresa aseguradora, y todas las demás, deberían flexibilizar más acciones para acompañar a los individuos y a las empresas”.BENEFICIOS PARA CLIENTESVanacloy detalló, en tanto, que en lo que respecta a siniestro Sancor tiene un producto "Auto Max 6"; una póliza “Tercero completo” que tiene cobertura por inundación sin franquicia. “Con esta póliza a todos nuestros asegurados les estamos reparando las unidades cuando el nivel del agua lo permita y sean reparables”, explicó el jefe de Siniestros.“También sabemos que es complejo denunciar los siniestros en tiempo y forma. Por ley de seguros tienen 72 horas para hacer la denuncia. Se pueden comunicar al 08007774643. De esa manera podemos tomar nota del más de centenar de denuncias que tenemos, pero entendemos que es muy posible que haya mucha gente que no haya podido hacer la denuncia; por eso ampliamos el plazo hasta 30 días desde el incidente”, señaló Vanacloy, asegurando que un perito se está acercando a los domicilios de los damnificados que son accesibles.Las autoridades de Sancor Seguros también agradecieron a los productores asesores que están realizando un trabajo de contención con los damnificados. Además, recomendaron en el caso de los vehículos afectados: secarlos, desmontarlos y desinfectarlos por los hongos y algún virus que se pueda producir.De todos modos, “todo dependerá del nivel del agua a donde llegó. Ahí vamos a saber nosotros si el auto va a ser reparable o no”.Es que, según explicó, "cuando el agua te llega por arriba del capot, ya lo perdimos al coche... según la tecnología que tenga. Cuando el auto es menor tecnología, se puede recuperar. Pero tenemos un 70% de vehículos que el agua ha superado la parte del capot y esos son los autos más complicados. Estamos haciendo las inspecciones para tener un panorama más completo, pero tenemos de todo. Las destrucciones parciales están haciendo mella y hay muchos que no se pueden recuperar”, agregó.TAMBIEN SOLIDARIDADElida Eylenstein, a cargo momentáneamente de las oficinas locales, fue la encargada de entregar las donaciones al director de Caritas, Franco Avalos, luego de que el vicepresidente Vicente Pili se refiriera al trabajo que realiza el Grupo Sancor Seguros en toda Argentina y su expansión a otros países limítrofes.Eylenstein agradeció el acompañamiento de FrioSur y del supermercado Don León de Trelew en la parte de transporte y logística, mientras que Avalos reconoció todas las donaciones y el trabajo que realizan el equipo de Caritas y otras organizaciones, no solo en materia de donaciones sino también para contener a los damnificados. “Son tantas personas que se han sumado que hace que para nosotros signifique un compromiso más fuerte, no solo desde lo material sino también desde la contención como iglesia”, señaló el director de Caritas.