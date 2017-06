El Patagónico | Santa Cruz - 17 junio 2017 Una avanzada polar castiga a todo el territorio santacrueño Temperaturas muy por debajo del punto de congelación, precipitaciones níveas que se fueron incrementando desde la costa hacia la cordillera y rutas que se tornan peligrosas por escarcha, fueron el común denominador de la ola polar que a principios de semana estuvo focalizada en la zona sur y que ayer cubrió la totalidad del territorio santacruceño.

Caleta Olivia (agencia)



En Río Gallegos había nevado intensamente el jueves, acumulándose entre 7 y 8 centímetros, generándose un anticipado paisaje invernal que fue aprovechado por muchos vecinos para dar forma a tradicionales muñecos.

Pero ayer hubo una sensación térmica de casi 10 grados bajo cero y el manto blanco se transformó en escarcha que hizo dificultosa la circulación de vehículos en la zona urbana y en los accesos a la ciudad.

En Rio Turbio el panorama era algo similar, en tanto que las nevadas avanzaron hacia la comarca del Lago Buenos Aires y al promediar la tarde se evaluaba la posibilidad de prohibir el tránsito en el tramo de la Ruta Provincial N° 43 que une Los Antiguos con Perito Moreno, ya que en ambas localidades la tormenta blanca motivó que alrededor de las 15 se acumularan unos 12 centímetros. Incluso se reportó el vuelco de una Renault Kangoo entre Perito Moreno y Las Heras.

San Julián y Puerto Deseado eran algunas de las pocas localidades donde no hubo nevadas, aunque sí bajas temperaturas, en tanto que en Las Heras hasta las 14 se registraban casi 3 centímetros de nieve y en Pico Truncado solo heladas.



EN LA COSTA NORTE



El temporal también llegó hasta la zona norte de la costa atlántica -algo inusual-, por lo que el tramo de la Ruta 3 que va desde Caleta Olivia hasta el límite interprovincial (donde se encuentra la comisaría Ramón Santos) se cubrió a partir de las 9 con una capa de nieve que no superó los 3 centímetros, pero hizo que el tránsito vehicular se tornara sumamente peligroso.

Cerca del mediodía, al ascender levemente la temperatura, el fenómeno meteorológico se transformó en lluvia que licuó el manto blanco, habiéndose registrado solo el derrape de un automóvil Citröen en la zona de curvas del paraje La Lobería.

En la zona urbana, la leve capa de nieve solo se mantuvo en barrios elevados como el Rotary 23 y Bontempo y por la tarde la temperatura descendió por debajo del punto de congelación.

Por otra parte, personal de la Dirección de Protección Civil que depende del municipio caletense estuvo afectado a la tarea de arrojar sal de tipo industrial sobre la Ruta Nacional N° 3 para derretir la escarcha.

El operativo se hizo a unos 35 kilómetros al sur del ejido urbano, precisamente en la zona del Cañadón Minerales, en tanto que Vialidad Provincial hizo lo propio en la denominada Bajada de Quitral Co, situada en la Ruta Provincial N° 12, a pocos kilómetros de Cañadón Seco y en dirección a Pico Truncado.

Fuente: