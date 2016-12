El Patagónico | Deportes - 19 diciembre 2016 Una Bombonera clamó por la continuidad del "Apache"

Todas las voces, todas, pidieron ayer en la Bombonera por la continuidad de Carlos Tevez en Boca Juniors, en una reafirmación del cariño incondicional que el hincha xeneize profesa por el ídolo y referente del equipo, quien alimentó el clamor popular con otra gran actuación, en el triunfo por 4 a 1 ante Colón de Santa Fe, con un gol y una jugada magistral a puro amague y gambeta para el primer gol.

Con la lluvia previa como elemento extra que puso a prueba la convocatoria y presencia masiva de los hinchas de Boca, antes y durante el partido los cánticos dejaban en claro el sentimiento y el pedido que tenían como destinatario al héroe del 4 a 2 ante River el domingo pasado en el estadio Monumental, cuando una actuación soberbia, dos goles y una asistencia para el primer gol pusieron a Tevez en el pedestal.

Así, atronó el "que de la mano, de Carlos Tevez, todos la vuelta vamos a dar", y "Carlitos es de Boca y de Boca no se va", que el futbolista agradeció emocionado con su mano derecha en el corazón, es decir, en donde está el escudo xeneize en la camiseta. Hubo clima de despedida y lágrimas del propio jugador cuando se retiró del campo de juego.

El clamor del pueblo xeneize -los miles que estuvieron y los millones que no pudieron estar en la cancha ayer- tuvo como eje pedir un imposible: que el "Apache" se quede en el club que ama y al que regresó en 2015 tras más de 10 años fuera de casa, mientras la danza de millones de dólares del fútbol chino lo envuelve con una oferta que muy pocos se atreverían a rechazar.

Esa cifra estrafalaria que ofertó una empresa (un club es otra cosa) llamada Shanghai Shenhua, 44 millones de dólares por dos temporadas, es el motor de arrastre que dejaría a Boca sin su último ídolo. Por eso los cánticos emocionados y hasta dolidos de los hinchas genuinos, los que viven la pasión y no los negocios, los que se ubican lejos de los deseos de cualquier jugador de grandes ligas, y también de los dirigentes.





