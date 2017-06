El Patagónico | Regionales | INTENSAS LLUVIAS - 28 junio 2017 Una camioneta cayó a una grieta que se ensanchó con las recientes lluvias Una Toyota Hilux cayó a una grieta formada por las lluvias en la parte alta del barrio LU4. Vecinos alertaron que el pozo se generó durante el temporal de abril y que se ensanchó con las precipitaciones del fin de semana. Piden que el municipio realice trabajos debido a que las viviendas del sector corren peligro de derrumbe si vuelve a llover con intensidad.

Los habitantes del Código 595 del barrio LU4 fueron testigos en la tarde de ayer de cómo una Toyota Hilux caía a una grieta formada por la lluvia. Eran las 14 cuando el conductor, quien viajaba sin acompañantes, no se percató del socavón y el vehículo terminó en su interior.

Gabriela, quien observó lo ocurrido, sostuvo: "era cuestión de suerte que se cayera un auto en esta zona". "En la primera parte del temporal (de abril), esta parte era un río y el agua terminó llevándose toda la tierra que hacía de sostén para las casas y generando la grieta.", graficó.

La vecina manifestó que la abertura se fue ensanchando con el correr de los días por el paso de los vehículos y las nuevas lluvias. "Cuando tuvimos el temporal ya era bastante grande la grieta y pedimos ayuda a Defensa Civil y al municipio para que hagan algo, pero nunca vinieron. La grieta se fue agrandando hasta el tamaño que tiene ahora donde se cayó la camioneta", destacó.

"Una sola vez vinieron dos personas a ver qué pasaba. Vinieron con linternas, miraron así nomás y se fueron. Nosotros nos cansamos de advertirle al municipio que haga algo porque acá pueden pasar cosas graves. Nunca nos escucharon y ahora hay una camioneta que está a punto de caerse a otra casa. Mi sobrino la ató con sogas para que no genere más inconvenientes, pero en cualquier momento se viene abajo", advirtió

Asimismo, Gabriela sostuvo que el conductor de la Hilux no sufrió lesiones pero se tuvo que retirar para buscar la ayuda de una grúa y sacar el vehículo.

"Esto pasa porque no hay señalización de nada. Ni siquiera se tomaron las molestias de poner un cartel que indique que deben circular con precaución. Acá a la noche la gente pasa y es como si no hubiera viviendas. Aceleran y aceleran. Un día va a terminar un auto adentro de una casa y se van a lamentar todos. Ni siquiera tenemos alumbrado público para que puedan ver los conductores", añadió.



"LAS CASAS SE PUEDEN CAER"



A los habitantes del sector, no les preocupa solamente la grieta sino también la gran cantidad de tierra que se llevó el temporal dejando algunas casas en situación de derrumbe. "Necesitamos que venga alguien para que observe qué pasa acá porque las casas se pueden caer abajo en cualquier momento. Las estructuras se sostienen prácticamente en el aire", graficó.

"La escalera que conecta los sectores del LU4 en cualquier momento se cae. Cuando uno pasa por ahí porque es la única salida que tenemos, tenés que andar rezando porque en cualquier momento pensás que te venís abajo con escalera y todo. Aun así seguimos esperando la ayuda. Esperemos que algún día aparezca", señaló Gabriela.

Los habitantes de esa zona esperan que los funcionarios municipales se acerquen a brindar respuestas ya que temen que sus propiedades "desaparezcan". "No tenemos una contención. No se piden casas nuevas, se piden soluciones en el sector. Estuvieron trabajando máquinas en distintas partes de Comodoro, una podría venir acá para que las casas y los autos no comiencen a desaparecer", sostuvo.



Fuente: