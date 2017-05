El Patagónico | Regionales - 17 mayo 2017 Una diputada propone que la ciudadanía participe en la elección del jefe de Policía La diputada del PJ-FpV, Cecilia Torres Otarola, presentó un proyecto de ley para que la ciudadanía participe en la elección directa del Jefe de Policía de la Provincia a través del voto popular.

Para esto propone:

1. La democratización de la fuerza de seguridad, "un debate que la sociedad debe empezar a dar, ya que la misma se considera preparada para elegir sus representantes en todos los ámbitos que involucran al Estado".

2. La antigüedad y la afinidad política no sería un condicionante para desempeñar el rol de Jefe de la Policía, y así se podrá elegir al jefe de la fuerza más idóneo de acuerdo a sus capacidades, según la elección de la ciudadanía.

3. Modernización de la fuerza de seguridad en todos sus ámbitos, ya que los delitos actuales no son los mismos de antes, y así poder adaptarse a las nuevas demandas de la sociedad.

4. Las políticas de seguridad exceden lo partidario. Deben ser autosuficientes y basadas en que los Recursos Humanos sean capaces de desempeñarse con responsabilidad y compromiso hacia la sociedad.

Para Otarola, esta iniciativa se suma a la modificación del código contravencional para que la sociedad participe en las políticas públicas, como lo refleja este proyecto en materia de seguridad que tanto preocupa a los ciudadanos. Los candidatos deberán tener los avales de un porcentaje de la población, idoneidad para desempeñarse en el cargo y una antigüedad mínima de residencia de 5 años en la provincia.

Considerando que aunque venga de un partido político no tiene dependencia e injerencia en el cargo con nadie, sino únicamente con la gente.

Sobre los plazos y mecanismos eleccionarios serán dispuestos por el Poder Ejecutivo Provincial y los llevaría adelante el Tribunal Electoral Provincial.



