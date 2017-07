El Patagónico | Policiales | ROBOS - 20 julio 2017 Una docente se enfrentó a ladrones y les arrojó la pava con que cebaba mate La mujer conversaba junto a una amiga, mientras sus hijos de corta edad jugaban en el interior del domicilio. Dos delincuentes entraron tras barretear la puerta y se trenzaron en lucha con la joven quien les arrojó la pava con la que cebaba mates. Uno de los individuos la arrastró de los cabellos hasta la vereda y escaparon con un televisor. La policía rodeó la casa de los sospechosos y detuvo a tres jóvenes. Además, recuperó el TV.

Un violento robo se produjo ayer en plena tarde en un sector del barrio Ceferino, a media cuadra de la avenida Rivadavia. Según relató María José Gatica a El Patagónico, eran las 17:50 cuando se encontraba tomando mate junto a una amiga también docente.

En la casa de la calle Tabaré 1087 además jugaban sus hijos de 3 y 1 año y 8 meses; y los hijos de su amiga, de 3 y 5 años. “Estaba con mi amiga tomando mate cuando dos individuos entran a mi domicilio, barretean la puerta y uno agarró el televisor”, describió la damnificada con una bolsa de hielo en la cabeza para desinflamar la zona del golpe sufrido.

La mujer de 30 años aseguró que ante la acción delictiva “yo lo golpee a uno (de los delincuentes) con la pava. A uno de ellos lo agarré del cuello y no lo solté. Empezamos a forcejear, me arrastró hasta la vereda porque me tiró al piso y me golpeó".

Mientras tanto, otro de los ladrones tomó el televisor que estaba en la cocina y el control remoto. Ambos delincuentes escaparon a pie hacia la calle Juan Moreira y se introdujeron a la vivienda, donde residirían, a dos cuadras de donde habían robado.

A pesar de estar golpeada, la víctima dio inmediato aviso al 101 de la policía y los efectivos de la Seccional Cuarta rodearon el lugar donde ingresaron los sospechosos con el televisor, según indicaron testigos a la policía.

La docente apuntó: “eran unos chorros conocidos" en el barrio.

Los uniformados en la persecución detuvieron a tres sospechosos cuando se introducían a la vivienda de sus familiares, y además recuperaron el televisor denunciado como robado.

Todo ello se produjo en flagrancia del delito y los efectivos pudieron introducirse hasta el patio del domicilio de la calle Juan Moreira.



TRES DETENIDOS

Fuentes oficiales identificaron a los detenidos como David Ezequiel Ramos (18), Leandro Nicolás Huichapani (22) y Darío Fabián Rodríguez (21), quienes hoy serán sometidos a la audiencia de control de detención en la Oficina Judicial.

María José se lamentó que como tenía visitas no cerró la reja de seguridad del frente aunque la puerta estaba con llave. "Ya va a ser un año que alquilo y nunca me había pasado esto aunque tengo precaución. Siempre cierro la puerta todo el tiempo".

Según la docente “ya se ve me tenían vista porque no hace un par de semanas me dejaron un auto robado acá afuera".

La mujer recordó: “yo grité cuando ellos entraron y le revolee lo primero que tenía". Despues salieron unos vecinos que la auxiliaron hasta la llegada de la policía.

La víctima reflexionó: “en ese momento no pensé si tenían armas o no".

Mientras tanto, su amiga se encargó de contener a los niños "por el susto que vivimos todos".



