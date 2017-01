Una de espías y romance en el Español

Para los agentes secretos Max Vatan y Marianne Beauséjour, la clave de la supervivencia consiste en que nadie llegue a conocerles de verdad. Son expertos en el arte del engaño, la simulación, la anticipación y el asesinato. Cuando accidentalmente surge el amor entre ellos en medio de una misión extraordinariamente arriesgada, su única esperanza consiste en abandonar todas las dobleces, pero en vez de hacerlo las sospechas y el peligro se convierten en el centro de su matrimonio en tiempos de guerra, cuando las circunstancias hacen que los esposos tengan que superar una creciente y potencialmente letal prueba de fidelidad, identidad y amor, con consecuencias globales.Así planteada, la trama es bastante parecida a la de "Sr y Sra Smith", cuando Brad conoció a Angelina Jolie y decidieron constituir juntos una familia con muchos niños adoptados de diversas partes del mundo. Curiosamente, en algún momento de su reciente divorcio, se le confirió a la actriz francesa el papel de tercera en discordia. Pero en realidad parece que es algo distinto."Hacía mucho tiempo que no veíamos una película épica bélica de suspense que tuviese una apasionada historia de amor trágico como esta", dice el productor Graham King. "Es el tipo de narración detallada, con una escala ambiciosa que raramente se encuentra en la actualidad, y que es muy relevante para el mundo actual. Aborda lo que la guerra y las divisiones pueden hacerle a la belleza del amor".El productor Steve Starkey espera que la película dé al público la oportunidad de experimentar las arrolladoras narrativas que han sido, paradójicamente, arrolladas y arrinconadas en una época en la que la mayoría de las películas son bien enormes producciones de fantasía y múltiples entregas o dramas de pequeña escala.HACIA LA ERA DORADAAl retomar los grandiosos lienzos cinematográficos de la Era Dorada del cine , considera que Robert Zemeckis está incorporando la inmediatez del estilo moderno a la narrativa de grandes épicas de suspense."Las personas que no estén acostumbradas al estilo cinematográfico de las películas de los años cuarenta, puede que no hayan visto nunca este tipo de largometraje, que ofrece un gran espectáculo visual con grandes dosis de tensión, pero que también muestra apasionadas y profundas emociones humanas", dice Starkey."La película se ha filmado de la manera más moderna y tecnológica, lo que da lugar a una intensa acción. Sin embargo, Brad y Marion también encarnan el tipo de película romántica grandiosa que hace mucho tiempo que no se veía". El peligro para Max y Marianne va mucho más allá de la lluvia de balas que pueden recibir en sus misiones, o de la lluvia de bombas que asola Londres; también se enfrentan a una amenaza mucho más insidiosa: la verdad oculta."Aunque la película se desarrolla ante telón de fondo de los diferentes frentes de la Segunda Guerra Mundial, 'Aliados' es una historia de vidas dobles, que resulta conmovedora en un plano humano", observa McCormick. "Lo realmente emocionante es que en todas las escenas de la historia, los dos personajes principales de Max y Marianne operan en dos niveles diferentes, lo que se ve y lo que no se ve, y en todas sus acciones reverberan secretos de los que no se puede hablar. Esto aporta un potente y singular sentido subyacente tanto a los elementos de suspense como a la historia de amor, ya que hay un hervidero de tensión y sospechas a punto de estallar bajo ellos justo en el momento en el que la guerra se aproxima a su clímax".