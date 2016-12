Una familia asociada con la violencia

En medio de los frustrados desalojos, el 20 de setiembre un nuevo tiroteo contra la vivienda de los Nieves dejó herido al jefe de familia. Antonio Nieves se encontraba en su casa junto a un amigo y recibió un disparo a la altura del pómulo. El plomo se le alojó en el maxilar izquierdo y como consecuencia perdió la vista de un ojo.



Sus vecinos manifiestan que viven con miedo. "Ojalá no tengamos que volver a padecer los disparos y que muera algún inocente porque ellos viven así y saben que así pueden terminar, pero los vecinos no. No queremos que a nadie le pase lo de Anahí (Copa)", indicó uno de ellos, que pidió no ser identificado por su lógico temor.



Mientras, el domingo 16 de octubre en que se festejó el Día de la Madre se produjeron una serie de ataques armados, incendios de viviendas y persecución con la policía en el barrio San Martín. En los graves incidentes desatados en plena tarde resultaron heridos de bala Juan Carlos Inalef, Sebastián Díaz, Jonathan Sierra y Ezequiel Soto.



Todos los jóvenes fueron baleados en distintos episodios que estarían relacionados con las diferencias que mantienen los bandos de "Los Nieves" y "Los Palomo", en donde también habría que incluir el crimen de Daniel "Ganso" Sánchez, ocurrido el sábado 2 de julio. También un oficial de policía que intervenía en una persecución fue apuntado y un patrullero recibió disparos que no alcanzaron a herirlo.



Ese ataque se le atribuyó a Axel Nieves quien fue detenido y cumple prisión preventiva. En tanto su hermano Hugo Matías y un menor de edad allegado al grupo también recibieron medidas privativas de la libertad ayer tras quedar vinculados al homicidio de Jonathan Vera, ocurrido el jueves a la madrugada en el barrio San Martín.





La Secretaría municipal de Seguridad, que conducía Antonio Zúñiga, encabezó este año dos frustrados intentos de desalojo en la vivienda que ocupan frente a la feria La Saladita. El primero fue el 9 de agosto, cuando el entonces funcionario municipal irrumpió con las fuerzas especiales de la policía provincial.A pesar de que no contaban con una orden judicial de desalojo, las máquinas viales demolieron una de las casas. Luego los miembros de la familia se interpusieron para evitar que continuara el procedimiento y los funcionarios se retiraron.Casi dos meses después, el 6 de octubre, los hombres de Zúñiga acompañados por la policía realizaron otro fallido desalojo. Secuestraron materiales para la construcción, pero el jefe de la familia, Antonio Nieves, denunció a la Municipalidad ante Derechos Humanos de la Provincia y desde ese organismo intimaron a la comuna a cesar el desalojo y devolver lo secuestrado.