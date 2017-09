Una "Ilusión de pescar" que lo lleva a concientizar sobre la depredación marina

Lautaro Arriola nació en la ciudad de Tres Arroyos, provincia de Buenos Aires y desde muy chico le apasiona la pesca artesanal de igual manera que le preocupa los daños que producen al lecho marino la pesca de arrastre y, en menor medida, "los barcos artesanales que no respetan las millas marinas", comenta el joven a El Patagónico.

Su página de Facebook "Ilusión de Pescar" nació como complemento de un blog de pesca homónimo que empezó a escribir a los 12 años de edad, cuando vio que era necesario hablar y concientizar sobre los riesgos a futuro que pueden ser las malas prácticas de pesca en el territorio marino argentino.

Lautaro detalla: "los barcos de arrastre, como también, si bien en menor escala, los barcos artesanales que no respetan las millas marinas que tienen y practican una pesca selectiva sino matan y después eligen tirando al mar el sobrante, y arrastran muy cerca de la costa dañando el lecho marino, que se estropea por varios años y disminuye la entrada de peces a las costas por falta de comida perjudicando con la merma de especies al pescador de costa, al que realiza una pesca artesanal, respetando el tiempo de crianza y todos los aspectos que hacen a la vida marítima" .

El joven entusiasta, que cuenta con más de 250 mil seguidores en la red social Facebook, agrega que: "el fin de la página es luchar contra la pesca de arrastre y también contra furtivos que dañan ríos y lagunas, es decir, luchamos contra todo lo que la ley no permite y lamentablemente quienes tienen que vigilar que se cumplan las leyes no lo hacen, también fomentamos todo lo que es pesca deportiva y eventos de pesca".

Arriola quiere dejar en claro los peligros de la pesca de arrastre junto con la pesca con redes de deriva: "son de las menos selectivas que existen, pues es muy dañina para los fondos oceánicos,​ de hecho, en la mayoría de los países está regulada, aunque en muy pocos está prohibida. El modo de arrastre de fondo es uno de los métodos más invasivos de pesca, pues está en contacto con el fondo marino y destruye algas y otros organismos indiscriminadamente. Por esta razón se cuestiona su uso y se exige mayor regulación".

Luego el amante de la pesca deja de lado un rato su defensa de las costas marinas contra la depredación y habla sobre la pesca artesanal, aclarando que tiene una deuda pendiente con el sur argentino: "no conozco el sur todavía, es algo que pienso cumplir, pero sí estoy bien informado de la buena pesca de costa y también de los destrozos que hace la pesca de arrastre, sabemos que no se puede prohibir, porque es algo que le da trabajo a muchas familias pero sí sabemos que se puede lograr que estas personas que trabajan lo hagan en una mejor condición que no sea tan precariamente, y sabemos que se podría regular de mejor manera".

Los lugares recomendados por Luciano Arriola para realizar la mejor pesca son numerosos y variados: "recomendaría varios lugares de pesca en cuanto al mar la provincia de Buenos Aires tiene muy buenos pesqueros como Bahia San Blas, La Baliza, en Carmen de Patagones, Pehuen Co, Marisol, Reta, Claromecó donde se hace el concurso de pesca de aguas abiertas con más de 4500 pescadores y un record de casi 7000. Tambien están muy buenos: el Balneario Orense, Balneario San Cayetano, Necochea, Miramar, Mar del Plata, y todo lo que es el partido de la costa. Después en lo que es el norte del país donde se pueden pescar en ríos es muy buena la pesca en La Paz, en Concordia, y si bien el sur no lo conozco personalmente he visto muy buenas pescas en El Cóndor y en Bahía San Julián".

