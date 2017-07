Una joven denunció que la golpearon e intentaron violarla en Bahía Blanca

Una joven de 18 años denunció que un desconocido la golpeó salvajemente e intentó violarla cuando ella iba a tomar el colectivo en una calle céntrica de Bahía Blanca.

Estefanía Derves iba a la parada de colectivo el lunes por la mañana cuando en la esquina de la avenida Las Heras y Corrientes se cruzó con un hombre que comenzó a perseguirla.

"Cuando pasé por al lado del muchacho estaba orinando. Caminé unos metros y empecé a sentir que me estaba persiguiendo", relató la joven de declaraciones al noticiero de Canal 9.

Y agregó: "me tapó la boca, me tiró contra un auto y me dijo que me saque la ropa. Me tiró al suelo y me golpeó en la cara. Le pedí que no me pegara más y empecé a llorar y a gritar".

En medio de la paliza, el hombre intentó ahorcarla mientras pasaban varias personas que vieron la situación, pero nadie intervino. "No le importó nada, no dejó de pegarme en ningún momento. Pasaron varias personas por al lado y no hicieron nada", señaló la víctima.

