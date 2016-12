Una de las mujeres que más tiempo lleva trabajando en la industria petrolera

A los 27 años Marcia Fernández decidió dar un giro en su vida. Se había separado y tenía dos hijos pequeños que alimentar. Nunca había trabajado y decidió comenzar a presentar currículum vitae por las empresas. No tuvo mucha suerte hasta que una conocida la recomendó en 1997 para trabajar en la empresa de servicios petroleros y gasíferos Mero S.A.

"La empresa era rechiquita y estaba ubicada cerca del Liceo (Militar). Me acuerdo que empecé sirviendo café y limpiando el lugar que era un laboratorio y dos oficinas chiquitas", describe Marcia.

La compañía creció y sus dueños compraron un terreno en el barrio industrial donde ampliaron sus instalaciones para continuar creciendo al compás de la industria petrolera.

"Mis trabajos siempre estuvieron vinculados en la base. Nunca tuve la suerte de subir al campo, pero no es algo que me desespera porque yo nunca me imaginaba que iba a trabajar donde estoy porque no tenía experiencia laboral", destaca la trabajadora.

"Al principio éramos solamente 20 personas y era grandísimo el lugar. Luego las cosas se fueron acomodando y tomaron a más personas", describe.

Marcia logró hacerse un lugar en un espacio laboral donde el hombre es quien tenía un lugar privilegiado. "Yo siempre fui la única mujer pese a que siempre tuve compañeras pero de administración, secretarías o la contadora pero en mi área, que es maestranza, siempre estuve sola", resalta.

"Es un poco complicado ser parte del petróleo siendo mujer, pero yo nunca tuve problemas con mis compañeros. Hasta hace poco era la única mujer en la empresa, pero cuando me accidenté tomaron a otra piba y por suerte ahora somos dos", valora.

Como trabajadora también participa en las actividades que realiza el Sindicato de Petroleros Privados. "Me acuerdo que llegué al gremio hace siete años cuando comenzó el rumor de que la empresa iba a despedir gente y los jefes se habían ido de vacaciones y no había nadie a quién preguntarle. Eramos 20 personas que no estábamos afiliados y entonces decidimos formar parte del gremio", explica.

"El gremio no solo me ayudó con mi trabajo sino que también colaboró para que yo empiece a cobrar como me correspondía porque en ese momento solo cobraba el sueldo sin viandas u horas de viaje. Ellos me ayudaron a cobrar mejor y pude acercarme al sueldo de cualquier trabajador", rescata.

A partir de su compromiso gremial, ahora evalúa candidatearse como una de las nuevas delegadas de la empresa. "La nueva elección se realiza en marzo pero todavía estoy analizándolo porque significa mucha responsabilidad", dimensiona.





EL PAPEL DE MUJER

Marcia es una de las trabajadoras en actualidad más antiguas que tiene la industria petrolera en Comodoro Rivadavia. Y asegura que debido a que todavía son una minoría dentro de la industria tratan de apoyarse entre ellas.

"Las mujeres petroleras tratamos de estar unidas para tener un poco más de fuerza porque siempre el hombre trata de sacar a la mujer de los lugares de trabajo. Los varones son muy machistas y lo hacen sentir. Yo siempre estuve bien con mis compañeros, pero en general la mujer no está como bien vista por el hombre en la industria petrolera. El hombre es como que las trata de evitar en los puestos de trabajos", analiza.

Aun así, "con el tiempo se va a dar que las mujeres van a tener más poder que los hombres en la industria. Posiblemente va ver más mujeres que ahora y con el tiempo se va a ver un incremento de las mujeres cumpliendo tareas en el campo. Yo veo que en las empresas cada vez dan más espacios a las mujeres para que realicen tareas que antes utilizaban los hombres", constrasta.

Ees difícil trabajar en algunas empresas cuando hay muchas mujeres porque siempre anda rondando envidia sumado a que por ahí se ven los roces con los varones. No es una posición fácil la de la mujer en la actualidad en el petróleo", insiste.





FAMILIA PETROLERA

Marcia tiene tres hijos, el mayor de ellos de 31 años trabaja en una empresa de seguridad que presta servicios para Pan American Energy. Mientras que el marido de su hija también se desempeña en la empresa Mero S.A y su hijo menor se encuentra trabajando en la Escuela Técnica 749.

"La vida me encontró con el petróleo desde que tengo memoria. El padre de mis hijos también trabajaba en el petróleo. Siempre estuve familiarizada con los términos de la industria y conozco muy bien el barrio Industrial porque yo vi crecer muchas de las empresas de la zona", manifiesta.

"Mis amigos y mi familia siempre estuvieron vinculados con el petróleo. Esperemos que esto pueda continuar durante muchos años más", anhela.