Una máquina rompió un caño y dejó sin gas a 15 familias en el Balcón del Paraíso

Una excavadora se encontraba trabajando el sábado en Alsina 1.490 para sacar la gran cantidad de barro que se había acumulado después del temporal . Los trabajadores desconocían que por el sector pasaba una conexión de gas y terminaron dañando uno de los caños.

El accidente dejó a 15 familias sin el servicio que reclamaron por la falta de atención de la Municipalidad para regularizar la situación de los vecinos del sector. “Estamos ilegales, pero nosotros queremos pagar. Yo tengo los papeles hace más de un año y Camuzzi me dijo que necesito la firma del intendente (Carlos Linares) para que pueda tener gas”, sostuvo Patricia Levien, una de las vecinas afectadas.

La damnificada explicó que "necesito que el intendente me firme los papeles para que Camuzzi me instale el gas. Tengo los planos, tengo la mesura de mi casa desde el 2011 y el número de lote. Estoy pidiendo que me escuchen. Yo no me niego a pagar, ni tampoco pido un auto. Yo quiero el gas y pagar por el gas".

Patricia nació y se crió en el sector y se desempeña como trabajadora de casas particulares, por lo que su remuneración no le permite comprar garrafas para calefaccionarse, sumado a que su sobrina y su hija tienen problemas de salud que se agravan debido a las bajas temperaturas.

“Ya no sabemos qué hacer para que nos tomen en cuenta. Yo tengo que hacer fuego afuera para que podamos calefaccionarnos, pero no es la idea. Defensa Civil me da una bolsita de leña todos los días, pero no me alcanza para nada”, aseguró.

La damnificada sostuvo que el año pasado le escribió una carta al intendente para tener una entrevista con él y comentarle sobre su situación, pero nunca tuvo respuesta. “Me firmó la carta y se comprometió a tener una entrevista, pero hasta el día de hoy no tengo respuesta”, criticó.





COCINAR AFUERA

Patricia también indicó que las 15 familias que se encuentran sin gas debieron cocinar afuera con la leña que consiguen en Defensa Civil. “Tenemos que cocinar así porque no tenemos otra forma. Esperemos que algún día se dignen a venir los políticos para ver cómo se vive en Comodoro porque ellos están calentitos en sus casas y los que nos enfermamos somos nosotros”, subrayó.

“El gas es necesario para todos nosotros. Soy ciudadana argentina. Mi hija y mi sobrina también lo son, pero aun así parece que una persona que viene de afuera tiene más derecho que alguien que es de Comodoro”, agregó.

Por otro lado, la damnificada detalló que en el sector se sufrieron las consecuencias del temporal cuando el barro se metió en las viviendas. “A mi casa ingresó el barro hasta la ventana y todavía seguimos limpiando. Tengo el certificado de Catástrofe pero hasta ahora no ha venido nadie a vernos. Podemos seguir así porque acá es tierra de nadie”, lamentó.