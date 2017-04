Una muestra itinerante de Cine Ambiental en Comodoro Rivadavia

Con el auspicio de El Patagónico, desde el 27 de abril hasta el 5 de mayo en Comodoro Rivadavia se podrá ver la muestra itinerante del Festival Internacional de Cine Ambiental 2017, una iniciativa que nació en Buenos Aires con la necesidad de ampliar las perspectivas culturales desde un enfoque social y comprometido hacia la problemática ambiental a través de la imagen cinematográfica como medio sensibilizador.

La actividad es organizada por Sudestada Cinematográfica y permitirá a los espectadores apreciar una amplia variedad de películas sobre la temática medioambiental y participar de espectáculos, muestras de expresión artística y charlas-debate con la presencia de personalidades del cine y organizaciones ambientalistas.

Reuniendo variedad de formatos y géneros -desde el cortometraje hasta el largometraje, desde el documental hasta la ficción, desde la animación hasta el reportaje- el Festival Internacional de Cine Ambiental propondrá cinco ejes temáticos: Econciencia, Justicia Climática, Horizontes Energéticos, Madre Tierra y Soberanía Alimentaria.

La muestra podrá ser vista en forma gratuita por estudiantes primarios, secundarios, universitarios, así como docentes y jubilados en horarios de mañana y media tarde. En tanto, en horario comercial, tarde y noche, estará abierta a todo público con una entrada general de $100.

Apelando al lenguaje audiovisual del cine como herramienta educativa y cultural para generar una econciencia, además, se abordarán los diferentes ejes temáticos referidos a la zona y serán interpretados por especialistas de cada área.

Para la siguiente edición que tendrá lugar en el Cine Teatro Español la propuesta de programación ofrece -a confirmar la grilla final- los documentales "Los guardianes del agua. Carnia se rebela" y "Los nuevos modernos", la serie "Alerta que alimenta", entre otros audiovisuales como "El costo humano de los agrotóxicos" "¡Crecimiento sagrado!", "Hija de la laguna", "Antolina", "Castillo y el armado", "Ecosistema", "Nuestro mundo", "Quinuera", "Trashumancia", "Tierra blanca" "Fractura, La Maldición de los Recursos", "El caso Sarayaku" "Yasuní" y "This Changes Everything".

En tanto pensada para los estudiantes exhibirá "El gato", "Construyendo vidas tóxicas", "Daño ambiental en Santa Catalina", "La palangana", "Ecosistema" y "Tierra blanca".