Una mujer echó a dos camioneros que descargaban petróleo en Km 12

Esta tarde alrededor de las 17:00, un grupo de vecinos de Kilómetro 12 observó la llegada de un camión atmosférico que se ubicó frente a la garita que se encuentra en el Monumento a los Caídos en Malvinas. En esa zona hay un predio que forma parte del sector posterior del Aeropuerto. Allí, sin elementos de seguridad, ni identificación, dos hombres comenzaron la descarga de un líquido denso.

Noelía una de las vecinas los increpó y les consultó si se trataba de petróleo y los camioneros sin saber que responder indicaron que era fondo de tanque, pasaron sólo unos minutos para que los hombres se contradigan y digan que en realidad eran líquidos cloacales.

"Pero la mancha que dejaron acá no es de líquidos cloacales", dijo Noelía quien además señaló que hubo vecinos que solicitaron presencia policial para evitar la descarga y tampoco los efectivos se hicieron presentes.

Noelía en diálogo con El Patagónico indicó que no es la primera vez que Km 12 se pretende usar como un basural. "En las zonas de los desagües donde hay viveros vienen a tirar desechos a menudo", agregó la mujer que solo con argumentos logró detener la descarga. En medio de la tarea de remediación y limpieza de la ciudad, la descarga parece no tener control, semanas atrás este mismo medio advirtió sobre la descarga de lodo contaminado en zonas urbanas.

En cuanto, a los camioneros no hay demasiada información porque además de no estar identificados, el móvil no contaba ni siquiera con patente. "Ellos dijeron que los mandó el municipio y después que una vecinalista del Km 14 los había autorizado, pero ni con esos permisos se puede permitir esto", concluyó Noelía.