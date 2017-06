Una mujer fue denunciada de amenazar con un arma a su pareja y robarle 20 mil pesos

Hasta ese momento ambos compartían una vivienda en calle Código 553 del barrio San Cayetano. García denunció que Martínez, amenazándolo con un arma que dijo era propiedad de ella, le exigió que le entregara 20 mil pesos y un teléfono celular LG.Además de llevarle el dinero, según García lo amenazó y se llevó de la casa al hijo de ambos, de 8 años.El hombre le comentó a la Policía que en una oportunidad se había allanado la vivienda de la mujer conocida como "La Porteña" en busca de drogas y armas.El sábado ya García había denunciado a Martínez por amenazas en la misma comisaría.Martínez ya cuenta con algunos legajos de investigación abiertos en 2015 y 2016 bajo la modalidad de "mechera". Primero en un local comercial de San Martín al 400 en donde junto a otra mujer eligieron prendas de vestir, se las probaban en el vestidor, devolvían algunas y otras las guardaban en un bolso.En setiembre de 2015 a Martínez la habían detenido como sospechosa de robarle a una mujer de 59 años con picana eléctrica junto a otra mujer. La víctima aquella vez recibió patadas en la cabeza, le sacaron el teléfono celular pero no lograron quitarle la cartera. La mujer se resistió y un testigo alertó a la policía.INCENDIO Y ROBO En la misma jurisdicción de la Seccional Sexta, en el barrio San Cayetano sobre la calle 557 al 2.300, vecinos denunciaron que a las 3:40 autores desconocidos con fines de robo ingresaron a una vivienda que no tenía moradores en ese momento y luego le prendieron fuego. La Policía ayer todavía no se había podido contactar al damnificado para saber qué es lo que los delincuentes se llevaron.En otra denuncia que se radicó el domingo a la noche, pero en la comisaría Mosconi, consta que el propietario de una vivienda de la calle Lago Buenos Aires al 600, en el barrio Santa Lucía de Km 3, denunció que delincuentes se llevaron una gran suma de dinero al romper una ventana del baño.